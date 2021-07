Les endroits et secrets du Sud-Ouest

Connaissez-vous votre quartier ? Métro Sud-Ouest a demandé à une coordonnatrice communautaire, à une photographe et à une conseillère municipale quels étaient les plus beaux coins et les secrets les mieux gardés du Sud-Ouest.

«L’implication des citoyens dans leur milieu, et ce, dans tous les quartiers et toutes les sphères d’activité», affirme la conseillère de ville du district Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest dans le Sud-Ouest, Anne-Marie-Sigouin.

Selon elle, les résidents s’impliquent dans «la sécurité alimentaire, le tissu social pour les aînés, la maison de jeunes, le répit pour les familles monoparentales et le soutien aux nouveaux arrivants.»

De son côté, Clélia Sève, coordonnatrice au volet de la gestion des matières résiduelles à l’Éco-quartier du Sud-Ouest, adore le parc de l’Association-Eurêka, dans la Petite-Bourgogne. Il s’agit d’un petit espace vert au milieu des maisons du quartier et des parcs avoisinants.

«C’est un vrai havre de paix qui regorge de recoins curieux», décrit-elle.

Un autre coin caché dont on parle peu est le chemin qui mène au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), à partir de la colline du chemin Glen. C’est un endroit qui est situé à la frontière du Sud-Ouest et de Côte-des-Neiges.

«L’aménagement est laissé en friche et on peut y observer toutes sortes de plantes. C’est un lieu tranquille rempli de biodiversité. On peut y entendre des insectes chanteurs et des oiseaux», mentionne Mme Sève.

Endroit magique

Le parc Saint-Paul, situé entre les rues Le Caron et de Champigny, à la hauteur de la rue Angers, dans Côte-Saint-Paul, fait l’unanimité. Il s’agit de l’un des plus beaux endroits du Sud-Ouest.

En plus du canal de Lachine, le parc Saint-Paul est un coup de cœur pour Nathalie Huard.

«C’est comme en quelque sorte un endroit totalement magique avec la fontaine», explique la photographe.

La fameuse fontaine aux canards a été conçue vers 1865 en France. Elle a immigré au Québec en 1976. La Ville de Montréal en a fait l’acquisition en 2008, avant de la donner à l’arrondissement du Sud-Ouest dans le cadre du 375e anniversaire de la métropole. L’inauguration officielle a eu lieu en août 2019.

«C’est certainement un de mes endroits préférés, souligne pour sa part Anne-Marie Sigouin. […] Les nouveaux aménagements paysagers, les gens s’y rassemblent encore davantage et ça fait vraiment plaisir à voir. Le détour obligé dans le quartier Saint-Paul, c’est celui-là.»

Ruelles

Outre les parcs, les nombreuses ruelles du Sud-Ouest attirent souvent l’attention des résidents. Le réseau de ruelles qui rejoint le parc Campbell, la ruelle située entre les rues Le Caron et de Villiers, ainsi que celle située près des rues Hadley et Briand figurent parmi les favorites de Clélia Sève.

«Je travaille dans le chalet du parc [Campbell] et j’y retourne la fin de semaine en été pour les jeux d’eau avec ma fille. Elle adore et moi aussi», raconte-t-elle.

Le Sud-Ouest est donc un territoire qui regorge de quartiers aux endroits cachés. Depuis quelques années, de nombreux couples et jeunes professionnels viennent s’y établir afin de retrouver la nature grâce aux nombreux espaces verts.