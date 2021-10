Activités culturelles dans le Sud-Ouest

Plusieurs événements culturels pour les jeunes et les adultes auront lieu pendant le mois d’octobre dans le Sud-Ouest dans des bibliothèques et lieux publics du territoire.

À la bibliothèque Saint-Henri, des activités pour les jeunes, comme de la couture à la main et une chasse à l’Halloween, sont offertes pour les enfants de différents groupes d’âge.

Pour les adultes, une activité virtuelle est prévue afin d’aider les gens à repérer et à sécuriser leur compte Facebook.

À la bibliothèque Marie-Uguay, dans Ville-Émard et Côte-Saint-Paul, plusieurs activités pour les enfants seront proposées au cours du mois d’octobre. Une chasse aux fausses nouvelles, une activité de poésie et des contes ensorcelés pour l’Halloween auront lieu. Pour les adultes, une conférence sur l’optimisation des habitudes de vie et sur la santé sera offerte par Michelle Laurin, entraîneuse en simplification de soi.

À la bibliothèque Saint-Charles de Pointe-Saint-Charles, le film Le Manoir magique et un atelier criminalistique seront présentés aux jeunes. Pour les adultes, une conférence sur le fantôme de Mary Gallagher, un fait réel survenu au 18e siècle dans Griffintown, sera présentée.

Le programme Plein art offre pour sa part un circuit d’œuvres d’art public en plein air. Des installations temporaires sont accessibles aux visiteurs des parcs Atwater-Saint-Charles, de l’Ancienne-cour-de-triage, Gédéon-de-Catalogne et des Corroyeurs, ainsi que du Square Sir-George-Étienne-Cartier.

Finalement, l’exposition Reflets de la Montréalité présente des photographies prises par des Montréalais dans le cadre du concours Montréal à l’œil mis en place par le MEM – Centre des mémoires montréalaises. Les images peuvent être vues sur les cimaises qui longent le marché Atwater.

