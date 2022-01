Plus de place pour la réserve muséale de Montréal

La principale réserve muséale de Montréal, située dans l’arrondissement du Sud-Ouest, manque de place et travaille activement sur un plan de relocalisation pour obtenir de nouveaux espaces.

Peu le savent, car le secret est savamment conservé, mais une partie de l’immeuble de la rue Peel, qui accueillait autrefois la brasserie Dow, renferme aujourd’hui de nombreux trésors en tout genre. La principale réserve muséale de Montréal abrite les biens d’une quarantaine d’institutions, qui entreposent discrètement leurs collections dans cet espace de 129 000 pieds carrés, répartis sur quatre étages.

«Pour des raisons de sécurité», la directrice générale de Musées Montréal, Danielle Bergevin, nous explique qu’elle «n’est pas en mesure de préciser le nombre de collections» mais «qu’il s’agit de collections de différentes natures, dont des œuvres d’art, des artefacts et des archives.»

Musées Montréal, l’institution qui assure la gestion de la réserve muséale de Montréal, aurait besoin de près de 150 000 pieds carrés, voire de 200 000 dans dix ans.

«L’espace actuel n’est pas suffisant pour répondre aux très nombreuses demandes des musées qui souhaitent avoir un espace au Centre des collections. Et les musées qui sont actuellement au Centre ne peuvent pas non plus avoir plus d’espace» explique Danielle Bergevin. «Les espaces actuels sont loués sur de longues périodes, ce qui empêche de nouvelles institutions d’intégrer le Centre. Le Centre des collections a une liste d’attente depuis plusieurs années» précise la directrice générale.

Un enjeu prioritaire puisque les collections qui ne sont pas conservées dans les conditions ambiantes requises sont exposées au risque de détérioration.

Vers un nouvel espace

Faute de ne pouvoir pousser les murs, Musées Montréal entend présenter un plan de relocalisation pour obtenir un nouvel espace.

«Plusieurs étapes sont franchies, dont l’évaluation des besoins en espaces de réserve et en services. Le plan d’affaires est complété, et les grandes orientations du projet et la vision de ce que sera le Centre des collections sont déterminées» précise Danielle Bergevin.

Musées Montréal espère obtenir une subvention qui servira à financer les frais de construction d’un immeuble, même si d’autres options seraient aussi à l’étude, comme la reconversion d’un immeuble existant ou encore de la location.

L’objectif est aussi d’inscrire le projet d’agrandissement au Plan des infrastructures du Québec (PIQ). «C’est une étape à franchir vers la réalisation du projet, pour qu’il chemine dans les différentes instances concernées» conclut la directrice.