Le Sud-Ouest présente un plan d’aménagement de la place Saint-Henri

La place Saint-Henri est un lieu central pour les habitants du quartier. Située à la sortie du métro, elle rejoint les rues Notre-Dame et Saint-Jacques. En travaux depuis plusieurs années, le lieu fait aujourd’hui l’objet d’un nouveau plan d’aménagement, qui prévoit de nouvelles installations.

Saint-Henri, sa caserne, ses parcs, son chemin de fer, son église et sa place: tels sont quelques endroits marquants du quartier.

Depuis quelque temps déjà, la place Saint-Henri connaît d’importants travaux, alors que l’entrée de la station est en train d’être entièrement refaite. Mais les plans d’aménagement ne s’arrêtent pas là; l’Arrondissement du Sud-Ouest prévoit quelques nouveautés.

L’un des projets majeurs est l’implantation d’un bâtiment à vocation sociale, qui abriterait trois organismes: le siège social de l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), la Maison des jeunes La Galerie, et l’organisme d’insertion sociale Cuisine-Atout. L’installation d’une serre et d’une terrasse est aussi envisagée.

Pour les piétons et passants, le Sud-Ouest souhaiterait implanter une aire de détente dans laquelle il serait possible de se reposer. L’aménagement prévoit d’intégrer 19 bancs, 7 lampadaires et une vingtaine de plantations et verdures.

Sur le plan des transports, les cyclistes pourront bénéficier de nouvelles voies cyclables du Réseau express vélo (REV), notamment sur les rues Viger, Saint-Antoine et Saint-Jacques, qui relieront les habitants au Vieux-Montréal. De nouveaux supports à vélo seront également ajoutés, ainsi que des espaces pour les BIXI. Les bus, de leur côté, continueront de desservir la station Place-Saint-Henri, et un nouveau quai pour transport adapté verra le jour.

Pour les voitures, il y aura des espaces pour les taxis et véhicules d’autopartage, mais le plan d’aménagement mentionne toutefois une perte sur le plan du stationnement sur rue courte et hors rue.

Afin de renforcer la sécurité des alentours de la place, plusieurs signalisations seront installées.

L’ensemble de ces aménagements se fera en six phases distinctes. Pour l’instant, les travaux de la STM sont toujours en cours, et devraient finir en 2023.