Vaccination gratuite au campus de l’ÉTS

L’École de technologie supérieure (ÉTS) de Montréal, située dans le Sud-Ouest veut mettre sa pierre à l’édifice dans la campagne de vaccination contre la COVID-19.

L’ÉTS mettra à disposition une clinique de vaccination directement sur le campus, les mercredi 2 et jeudi 3 février 2022, de 9h à 15h, dans le hall du pavillon B de l’école.

Il sera possible de recevoir, sans rendez-vous et gratuitement, les vaccins des laboratoires Pfizer et Moderna.

Cette initiative est rendue possible grâce au Bureau de la prévention et de la sécurité, de la régie des événements, et du service de la gestion des actifs immobiliers, en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

L’ÉTS fait savoir que cette clinique de vaccination est ouverte aussi bien à la communauté de l’ÉTS qu’aux citoyens et citoyennes de l’extérieur du campus.