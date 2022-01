Ces organismes communautaires qui deviennent propriétaires de leurs murs

Le Centre Social et Communautaire de La Petite-Patrie.

L’Initiative Immobilière Communautaire du Grand Montréal, créée il y a bientôt un an, permet d’accorder des financements à des projets d’immobilier collectif, qui avaient du mal à se réaliser. Les organismes communautaires vont pouvoir bénéficier de l’opportunité de devenir propriétaires de leur bâtiment, pour éviter les évictions ou les hausses du prix du loyer.

Une nouvelle très favorable notamment pour le Centre Social et Communautaire de La Petite-Patrie qui va recevoir un financement de 1,2 M$, accordé par le Fonds d’investissement social de l’Initiative Immobilière Communautaire du Grand Montréal. Les 13 organismes communautaires accèdent ainsi à la propriété de ce bâtiment qu’ils occupent.

L’Initiative Immobilière Communautaire du Grand Montréal a pu voir le jour grâce à Centraide du Grand Montréal et la Coalition montréalaise des Tables de quartier, qui ont mobilisé plus d’une quinzaine de partenaires philanthropiques, financiers, communautaires et municipaux, pour trouver des solutions pouvant soutenir les organismes communautaires.

Une stratégie similaire pour un foyer du Sud-Ouest

Dans l’arrondissement du Sud-Ouest, le Foyer pour les femmes autochtones de Montréal était parvenu à une démarche similaire, grâce à l’achat d’un bâtiment patrimonial de la rue des Seigneurs. Un projet qui a pu se réaliser grâce à la vente de l’immeuble par la ville-centre, l’achat ayant été fait par l’organisme à but non lucratif.

La transaction s’élève à près de 60 000$, et le financement sera surtout assumé par la Ville de Montréal ainsi qu’une subvention de Québec par le biais d’AccèsLogis. Le Foyer pour les femmes autochtones de Montréal bénéficiera ainsi d’une construction de 23 unités de logements sociaux et communautaires, répartis sur quatre étages, dont le coût de réalisation est estimé à un peu plus de 11,5M$.

Un projet résidentiel qui devrait voir le jour d’ici deux ans, coordonné par le développeur immobilier communautaire Bâtir son quartier.