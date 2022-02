Deux rendez-vous pour trouver un emploi d’été dans le Sud-Ouest

Le Carrefour jeunesse-emploi du Sud-Ouest (CJE) de Montréal organise deux rendez-vous virtuels qui se dérouleront ce lundi 28 février et le mardi 1er mars 2022, pour aider les jeunes à trouver un emploi d’été.

Le camp de l’emploi

Un premier événement, nommé Le camp de l’emploi, est accessible virtuellement ce lundi 28 février pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans habitant l’arrondissement du Sud-Ouest. Ceux-ci peuvent s’inscrire sur le site cjeso-mtl.org afin de bénéficier de conseils pour la rédaction d’un CV et de participer à des ateliers pour s’entraîner à la pratique de l’entrevue.

Salon emploi d’été

Dans le même temps, le Carrefour jeunesse-emploi du Sud-Ouest organise aussi ce mardi 1er mars son sixième Salon de l’emploi d’été, qui se déroulera également en mode virtuel.

De 13h à 13h30, les différents employeurs à la recherche de travailleurs se présenteront. Ce sera l’occasion pour les candidats d’en apprendre davantage sur les postes offerts et d’en connaître plus concernant les tâches, les exigences et les conditions de travail de l’emploi proposé.

À partir de 13h40, les jeunes candidats pourront réserver en ligne des plages horaires avec les employeurs de leur choix pour programmer des entrevues d’une durée d’environ 15 minutes, qui se dérouleront de 13h50 à 17h.

Là encore, l’inscription préalable au Salon de l’emploi d’été doit se faire via le site info@cjeso-mtl.org.