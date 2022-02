Activités et offres gourmandes dans le Sud-Ouest pour la relâche

La Société de développement commercial (SDC) Les Quartiers du Canal propose une multitude d’activités et d’offres gourmandes pour la famille à l’occasion de la semaine de relâche dans le Sud-Ouest.

«Jeux d’évasion, exposition d’art, visites historiques… On trouve une multitude d’activités à faire, et pour les amateurs de plein air, les abords du canal Lachine offrent un circuit de plusieurs kilomètres avec l’une des plus belles vues de la métropole», affirme Cyrille Bodiot, le directeur général de la SDC Les Quartiers du Canal, qui regroupe les quartiers de Griffintown, de la Petite-Bourgogne et de Saint-Henri dans le Sud-Ouest.

Au chapitre de l’art, le quartier de Griffintown accueille jusqu’au 10 avril l’exposition Formes intangibles de Shohei Fujimoto au New City Gas. Celle-ci prend la forme d’une installation de lasers cinétiques pour un voyage d’une heure dans un espace-temps propre à l’artiste. De nature dramatique et viscérale, l’univers visuel et sonore composé de centaines de lasers, de lumières et d’effets spéciaux invite le public à percevoir l’immatériel. Un autre type d’art est aussi à découvrir à l’Arsenal, qui propose l’exposition immersive Imagine Monet jusqu’au 27 mars pour découvrir ou redécouvrir les œuvres du célèbre peintre Monet.

La SDC Les Quartiers du Canal décrit aussi Griffintown comme «un quartier qui a connu un véritable boom gourmand dans les dernières années et regorge d’adresses à découvrir» et où il fait bon de marcher pour observer le riche patrimoine architectural du quartier.

De son côté, entre salles de spectacle, boutiques art de vivre et antiquaires, la Petite-Bourgogne est un quartier en pleine effervescence. La culture est à l’honneur au Centre culturel Georges-Vanier (CCGV), qui a pour vocation de faire la promotion et d’encourager le développement de la pratique artistique amateur et propose régulièrement différentes expositions. Les familles peuvent aussi découvrir avec leurs enfants de six ans et plus les jeux d’évasion d’Escape Masters, qui propose quatre scénarios.

Enfin, le quartier Saint-Henri, fort d’un riche passé industriel, fait la part belle à la musique et à l’histoire, et offre de vastes espaces verts. Le parc du Premier-Chemin-de-Fer héberge l’une des plus longues promenades urbaines piétonnes de Montréal, et c’est sur la rue Saint-Jacques que l’on peut découvrir la toute première succursale du jeu d’évasion d’A/Maze Montréal située à l’intérieur d’un antique dépôt de machinerie.

Les amateurs de surprises culinaires auront l’embarras du choix: restaurants vietnamiens, mexicains, français, libanais, ou encore bars laitiers, microbrasseries et bars à vin se côtoient en effet dans les rues de Saint-Henri.

Le territoire de la SDC Les Quartiers du Canal parcourt la rue Notre-Dame de la rue Peel à la rue Saint-Rémi et intègre l’avenue Atwater, de la rue Saint-Antoine au canal de Lachine. L’organisation représente plus de 795 membres sur 17 rues commerciales dans les quartiers Griffintown, la Petite-Bourgogne et Saint-Henri.