De nouvelles règles pour le camionnage dans le Sud-Ouest

Le camionnage sera bientôt interdit ou réglementé dans plusieurs quartiers de l’arrondissement du Sud-Ouest.

Dans Griffintown notamment, le camionnage sera désormais interdit, en tout temps, sur les rues Peel, de la Commune, de la Montagne et Wellington (jusqu’à Bridge). Seule la livraison locale sera permise.

Dans Côte-Saint-Paul, le camionnage sera également interdit en tout temps sur l’avenue de l’Église ainsi que quelques rues transversales, toujours à l’exception de la livraison locale.

Enfin, dans Saint-Henri et la Petite-Bourgogne, le camionnage sera interdit de 19h à 7h sur les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques, à l’exception encore une fois de la livraison locale. Ainsi durant la nuit, les camionneuses et les camionneurs devront à présent emprunter l’autoroute 136.

Calendrier prévisionnel

L’avis de motion et le projet de modification réglementaire seront déposés lors du prochain conseil d’arrondissement qui se tiendra le 11 avril 2022, avant l’adoption de ce règlement lors du conseil d’arrondissement suivant au mois de mai.

Une fois adopté, ce projet de nouveau règlement devra ensuite être envoyé aux arrondissements voisins (Verdun, CDN-NDG, Ville-Marie) ainsi qu’à la Ville de Westmount, entre le mois de mai et le mois de juin, pour obtenir les résolutions d’appui.

C’est en juillet que sera envoyée la demande d’approbation au ministère des Transports du Québec (MTQ) conditionnel à l’obtention des résolutions d’appui des territoires contigus, avant de partager l’avis public d’entrée en vigueur du règlement, toujours conditionnelle à l’approbation préalable du MTQ.

Ainsi, l’Arrondissement du Sud-Ouest espère que ces modifications du réseau de camionnage incluant la nouvelle signalisation soient en place d’ici le mois d’août pour la rentrée scolaire de cet automne, à la suite de l’approbation de Transports Québec.