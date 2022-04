Un concours pour embellir les berges du canal Lachine

Le concours de pitch QI_Connexion – embellir les berges a présenté les quatre projets finalistes, qui proposent des initiatives pour pallier des problématiques de pollution ou de vandalisme au canal Lachine. Le 12 avril prochain, le projet vainqueur remportera une bourse de 500 $.

Les organismes et personnes participants sont loin de manquer d’idées pour améliorer les berges du canal Lachine. Dans le cadre de cette compétition oratoire, tous ont dû créer une capsule vidéo qui présente un projet spécifique.

Ce concours est chapeauté par le Quartier de l’innovation de Montréal, le Laboratoire à ciel ouvert de la ville intelligente (labvi) et Parcs Canada. Dans le cadre de la finale, les organisateurs invitent le public à voter pour le projet qui lui tient le plus à cœur. Ce dernier a jusqu’au 11 avril pour procéder au vote en ligne.

Du recyclage à l’art visuel

Ainsi, quatre projets sont défendus par les participants. Dans la première capsule, le président de KWI Polymer, qui se spécialise dans la production de produits en polymère et de recyclage, Yves Laroche propose de recycler les déchets trouvés sur le canal. Ces derniers pourraient alors être transformés, grâce à la technologie, en un autre objet qui pourrait avoir l’aspect de bois ou d’aluminium. Les objets nouvellement créés seraient par la suite installés sur les berges du canal, sous forme de bancs, de plaque signalétique ou de table de pique-nique.

Le second projet est présenté par Pro-Vert Sud-Ouest. La coordonnatrice du projet de l’organisme, le canal de Lachine prend son envol, Chanel Montemiglio, présente une piste de solution pour contrer la forte densité de mégots de cigarette sur les berges du canal. En collaboration avec la Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM), Pro-Vert Sud-Ouest propose le programme Mégot zéro. Ce dernier propose un compostage des mégots de cigarette grâce à l’installation de cinq cendriers, et la récupération du plastique présent dans les filtres, qui pourraient être transformées en un autre objet comme un banc de parc.

Dans la troisième capsule, on découvre le projet de l’organisme les Sans-Dessains, qui organise des animations pour les jeunes. Le représentant Geoffroi Massicotte propose de mettre en place des ateliers pour enfants et adolescents afin de les sensibiliser à la question de l’écologie et du recyclage. L’organisme souhaite également mettre sur pied un programme de ramassage et de tri des déchets du canal, en collaboration avec d’autres organismes. Les matières résiduelles seraient entreposées dans des silos installés sur les berges, ces derniers pourraient également être utilisés comme surface d’accueil pour divers projets artistiques.

Le dernier projet est présenté par l’artiste visuel José Carlos Valencia. Afin de pallier les tags et graffitis des bâtiments situés sur les berges du canal Lachine, l’artiste propose de projeter des œuvres d’art numériques sur leurs murs. L’objectif du projet est de décourager le vandalisme sur les murs du Canal, tout en attirant l’œil des Montréalais.