La Ville déboursera 13,4 M$ pour la prolongation d’une rue sous le REM

La Ville de Montréal a autorisé une dépense de 13,4 M$ pour la prolongation de la rue Marc-Cantin, de la rue Carrie Derrick au boulevard Gaétan-Laberge, dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Le prolongement sera réalisé dans le cadre des travaux du Réseau express métropolitain (REM).

La rue Marc-Cantin est survolée par l’antenne Rive-Sud du tracé du REM. Adjacente à l’autoroute Bonaventure, elle se situe derrière les célèbres studios MELS. Le tronçon sud, que la Ville veut prolonger, est actuellement une voie de desserte pour les entreprises du secteur.

La Ville souhaite créer une nouvelle voie structurante dans ce secteur industriel du quartier Pointe-Saint-Charles, actuellement très peu desservi. Un trottoir multifonctionnel sera aménagé du côté sud des rails du REM afin de faciliter le transport actif.

Le tronçon de la rue Marc-Cantin qui sera prolongé, en rouge Photo: Capture d’écran, Google Maps

«La rue sera une voie de desserte pour les entreprises importantes du secteur depuis le pont Samuel-De Champlain et L’Île-des-Sœurs et permettra de transiter vers le centre-ville, précise-t-on dans le sommaire décisionnel du comité exécutif. Elle permettra aussi de relier les pistes cyclables du pont Samuel-De Champlain, du pont de L’Île-des-Sœurs et de Bonaventure (projet) et de conforter le réseau cyclable du secteur.»

La Caisse de dépôt et placement du Québec – Infrastructure (CDPQ Infra) sera maître d’œuvre des travaux, elle qui a la charge de la conception et de la construction du REM.