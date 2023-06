Le théâtre Corona change de nom

Le théâtre Corona sera renommé théâtre Beanfield. Le nouveau nom est celui d’une entreprise de télécommunications «avec une forte implication au sein des communautés locales», selon un communiqué d’Evenko et de Beanfield. Après avoir été lancé à Toronto, Beanfield s’est déployé à Montréal en 2020.

Malgré le changement de nom, «l’histoire du Théâtre Corona sera non seulement préservée, mais célébrée». Les éléments architecturaux de la salle iconique, comme la mosaïque de carreaux du plancher et les fresques ne seront pas changées. Même l’enseigne lumineuse verticale qui a récemment été restaurée demeurera en place être «sera illuminé à nouveau».

Le Théâtre Corona est depuis longtemps un pôle culturel de la métropole, en plus de faire la fierté des résidents de l’arrondissement du Sud-Ouest — c’est un monument qui témoigne de leur histoire et leur patrimoine. Le Théâtre Beanfield demeurera fièrement un théâtre de quartier, et nous sommes ravis de contribuer à son avenir. PDG de Beanfield, Dan Armstrong

En partenariat avec Evenko, Beanfield compte faire de la salle «la plus importante rampe de lancement en ville pour les artistes émergents». Pour améliorer l’expérience, «la salle rénovée inclura des loges et des coulisses améliorées, ainsi que l’Internet haute vitesse par fibre optique de première qualité de Beanfield», selon le communiqué.

Le théâtre continuera «d’amener des artistes locaux et internationaux au théâtre, tout en accueillant régulièrement des événements communautaires et caritatifs», affirment evenko et Beanfield.