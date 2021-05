Sensibiliser les élus à l’art

Près de sept ans après sa première édition, l’exposition Terre-Maires sera de retour le 29 juin au musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Les maires de 21 municipalités de la région présenteront alors les œuvres qu’ils auront réalisées conjointement avec des artistes locaux.

Chaque élu est jumelé avec un ou une artiste de la région afin qu’ils réalisent une œuvre inspirée d’un objet de la collection permanente du musée régional de Vaudreuil-Soulanges de leur choix.

Les maires et mairesses sont impliqués tout au long du processus de création. Un volet littéraire est également intégré au projet d’exposition Terre-Maires. L’artiste Gabriel Lalonde réalisera un poème inspiré de chaque œuvre.

Un volet Éveil de la culture des tout-petits est aussi au programme. Pour ce faire, l’artiste Annick Gauvreau sera jumelée avec les enfants du CPE L’Île aux trésors afin de créer une œuvre collective.

Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) avait d’abord prévu présenter l’exposition en juin 2020, mais la pandémie a forcé son report.

Cet été, les œuvres seront exposées au musée régional, mais pourront également être vues en ligne de façon à permettre au plus de personnes possibles d’y avoir accès tout en respectant les règles qui seront en vigueur.

Participation

Les toiles sont présentement en cours de création. Le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, reflète positivement sur son expérience jusqu’à maintenant. Tout comme en 2014, il est jumelé avec l’artiste Monika Brinkman, qui est spécialisée en mosaïque.

«Ça me donne vraiment quelque chose en tant qu’humain […] et ça me donne aussi quelque chose aussi en tant que maire, parce qu’on raconte quelque chose d’historique par rapport à Vaudreuil-Dorion à travers une oeuvre», avance-t-il.

Des rencontres sont organisées entre l’artiste et le maire à divers moments du processus.

«C’est vraiment plaisant parce qu’à la fin quand on voit l’œuvre on sent vraiment qu’on a participé à sa création.» Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

«Elle s’occupe surtout du concept et moi j’arrive avec des idées historiques en lien avec la Ville, explique-t-il. C’est vraiment plaisant de travailler avec Monica parce qu’elle s’intéresse beaucoup à l’histoire de notre Ville. Elle fait des recherches et me revient toujours avec de belles façons d’intégrer les idées à l’œuvre.»

Malgré le fait qu’il ne se considère pas comme un artiste, le maire de Vaudreuil-Dorion s’impliquera également dans la réalisation du montage final de la toile.

«Je vais mettre la main à pâte en cassant du verre et en le plaçant, affirme-t-il. J’en ai beaucoup appris sur la mosaïque. C’est une belle expérience.»

Sensibilisation

Le fait de sortir les élus de leur zone de confort est un des objectifs de cette initiative. L’idée est notamment de les sensibiliser à l’art selon la directrice générale du CACVS, Nadine Maltais.

«Les élus n’ont pas souvent l’occasion de développer des projets purement artistiques, explique-t-elle. Après ça, s’ils veulent aller plus loin ça va nous faire plaisir de les accompagner. Ça peut devenir une révélation pour certains.»

L’exposition Terre-Maires compte également sensibiliser le public au processus de création d’une œuvre et au développement durable.

«C’est un peu de faire valoir la culture comme étant le quatrième pilier du développement durable, avance-t-elle. C’est pour ça le jeu de mots avec terre mère.»

Le vernissage aura donc lieu le 29 juin, dans un format adapté aux consignes sanitaires qui seront en vigueur.

Succès de la première édition

La première mouture de l’exposition Terre-Maires a remporté le prix Culture et développement lors de la remise de prix Les arts et la ville 2015.

Elle s’est également vu remettre le prix Coup de cœur du jury au gala Mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec.