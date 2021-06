Deux amies et l’art de la collaboration

Les artistes Tina Struthers et Monica Brinkman se sont mérités cette année le prix Artiste dans la communauté du Conseil des arts et des lettres du Québec. Leur amitié et complicité ne datent cependant pas d’hier.

L’œuvre Le Rassemblement, exposée au Centre Multisports de Vaudreuil-Dorion, a attiré l’attention du jury. Il s’agit d’une mise en commun de 385 œuvres réalisées par des organismes de la région ainsi que des citoyens sous forme de murale.

Les artistes se sont inspirés de l’expression «tirer la couverture de son bord» afin de faire l’inverse, soit une grande courtepointe pour représenter le sentiment de bienvenu de chacun sous la même couverture.

«Je suis convaincue que cette grande mosaïque occupe une place particulière dans le cœur de tous ceux et celles qui ont pris part à sa création, et qu’elle émerveillera le public qui la côtoiera au fil du temps», indique la présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, Anne-Marie Jean.

De leur côté, les artistes ne s’attendaient pas à recevoir un tel honneur après avoir répondu à l’appel de candidatures. «On l’a appris par courriel et j’ai demandé à Tina de le relire plusieurs fois pour qu’on soit vraiment certaines d’avoir gagné, raconte Monica Brinkman. On était vraiment contentes.»

L’œuvre a d’ailleurs été vue par plusieurs résidents au cours des derniers mois, étant située dans la principale clinique de vaccination de la région.

«On veut continuer à travailler ensemble jusqu’à tant qu’on aille 100 ans! On forme vraiment une belle équipe.» Monica Brinkman

«On reçoit pratiquement tous les jours des messages de gens qui nous disent qu’on les a aidés à déstresser de leur vaccination, explique Monica Brinkman. Ce n’était pas prévu, mais je suis fière que notre œuvre ait été appréciée par ce public-là.»

Entraide

Le duo d’artistes de Vaudreuil-Dorion s’est rencontré pour la première fois pendant le défilé Mosaïk en 2011, alors qu’ils ont travaillé ensemble pour la première fois pour, notamment, créer des costumes.

Depuis, elles réalisent ponctuellement des projets à deux. «On en fait un ou deux par année ensemble et on a aussi chacune d’autres projets solo», indique Mme Brinkman.

Leur complicité fait en sorte qu’elles apprennent l’une de l’autre. Monica Brinkman se spécialise dans la mosaïque alors que Tina Struthers réalise de l’art textile.

«On a confiance l’une envers l’autre et on aime mettre en valeur nos talents, explique la mosaïste. On se montre des choses aussi pour pouvoir toujours s’améliorer.»

Leur situation similaire de travailleuses autonomes fait également en sorte qu’elles peuvent s’épauler dans les moments plus difficiles, notamment, durant la pandémie.

«Il y a des moments où sans Monica, je ne sais pas comment j’aurais fait pour terminer certains projets, raconte Tina Struthers. On soutient l’autre quand on ne peut pas se soutenir soi-même.»

Communauté

Dans la même lignée que leur œuvre Le Rassemblement, les projets que le duo propose ont souvent pour objectif d’impliquer le public. Par exemple, lors projet Cheminer Ensemble du Centre d’action bénévole L’Actuel, les artistes ont impliqué des élèves et des membres d’organismes communautaires pour créer des installations exposées aux quatre coins de la région.

«L’accent est toujours mis sur les participants, explique Mme Struthers. C’est comme un don de nos concepts aux gens qui participent, mais aussi la mise en valeur du don de soi que le public nous fait en participant.»

Il est important pour les artistes de promouvoir l’art dans leur ville. «On croit vraiment que la culture a un impact très fort sur la communauté, ajoute Mme Brinkman. On adore l’être humain et c’est vraiment un plaisir pour nous de rallier la communauté autour de projets artistiques.»

Les deux artistes comptent continuer de développer des projets rassembleurs ensemble, tout en ayant des projets individuels en parallèle.