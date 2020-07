Aider les refuges animaliers de la province

Plusieurs personnes ont dû se résoudre à abandonner leur animal de compagnie au cours des derniers mois, en raison de difficultés financières reliées à la pandémie. À cela s’ajoutent les habituels abandons lors de la saison du déménagement. Pour aider les refuges animaliers, Mondou lance la 3e édition de sa campagne de financement.

Les sommes amassées seront redistribuées à plusieurs refuges animaliers du Québec. Cela permettra de rénover les locaux, d’aider à la stérilisation des animaux pour les gens à faible revenu, des frais médicaux ainsi qu’à l’achat d’équipements et de nourritures. De plus, les dons contribueront à l’organisation d’événements d’adoption et de micropuçage, d’ailleurs obligatoire à Montréal.

«Il était plus nécessaire que jamais de continuer à nous impliquer pour la cause avec la campagne Mondou Mondon au profit des refuges, qui ont des besoins particulièrement criants cette année. Afin de leur permettre de réaliser des projets spécifiques qui aideront les refuges du Québec à poursuivre leur mission en cette période difficile», a déclaré par voie de communiqué Martin Deschênes, chef de la direction de Mondou.

Adoption

Les deux zones d’adoption pour chats des magasins d’Anjou à Montréal et de Saint-Jérôme ont été fermées temporairement durant la pandémie. Or, ce service est de nouveau disponible à la population. Cette initiative vise à encourager l’adoption responsable et à donner une seconde chance aux animaux voués à l’euthanasie, dans un contexte de surpopulation des refuges. Depuis l’inauguration de ces zones d’adoption l’an dernier, plus de 340 chats ont été jumelés à une nouvelle famille.

Mondou s’est engagé cette année à soutenir plus de 25 refuges partenaires de petite taille. Également, de financer une douzaine de projets d’envergure dans de plus grands refuges du Québec.

Depuis deux ans, la campagne Mondou Mondon a permis de récolter plus de 280 000$ au profit des refuges. Chaque année, Mondou remet plus 1 M$ en dons de nourriture à des refuges du Québec, soit l’équivalent de 12 000 kg par mois.

Le public est invité à participer à la campagne Mondou Mondon jusqu’au 29 juillet.

Comment donner