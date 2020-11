Revoir les trajets de bus de la STM pour Verdun et le Sud-Ouest

Fréquence accrue, trajets vers des destinations du quartier, davantage de parcours linéaires et directs ainsi que transporter les gens avec le bon véhicule selon l’achalandage… Voilà les principales lignes directrices de la refonte du réseau de bus présenté par la Société de transport de Montréal (STM), lors d’une présentation publique à l’intention des résidents de Verdun, du Sud-Ouest et de Ville-Marie Sud.

L’organisme public a expliqué certaines propositions pour le réseau local. Entre autres éléments, bonifier le service de bus entre les quartiers et les services de proximité. Par exemple, améliorer la desserte au cœur du quartier Wellington avec les secteurs Crawford et LaSalle. Il est aussi prévu d’augmenter l’accessibilité au Carrefour Angrignon, notamment en bonifiant la connexion entre les lignes de bus desservant les secteurs Ville-Émard et LaSalle.

Par ailleurs, la STM indique que la grande majorité des résidents ont accès à un service de transports du réseau à moins de 500 mètres de leur résidence. La citoyenne Myriam Rouleau a demandé si la STM prenait en compte le vieillissement de la population, pour qui cette distance peut être difficile à parcourir.

Le conseiller au développement des réseaux de la STM, Charles Dubé, a mentionné d’emblée que le 500 mètres n’est pas une norme. Il fait aussi savoir que parallèlement à la refonte, la STM est présentement en train de réviser ses services aux aînés. «Si on a des lignes du réseau régulier qui sont utilisées par un très grand nombre d’utilisateurs, il faut aussi mesurer quel est l’impact pour le reste de la clientèle», ajoute-t-il.

Écologique

Dans sa refonte du réseau de bus, la STM veut «avoir le bon véhicule au bon moment». Sur ce point, la Verdunoise Louise Constantin apporte l’idée d’avoir des mini bus électriques lors des périodes moins achalandées. Elle mentionne qu’elle prend le bus en soirée, souvent avec seulement un ou deux passagers. «Je ne suis pas sûr que ce soit efficace et écologique, dit-elle. On pourrait avoir une fréquence plus grande avec des véhicules plus écologiques.»

Or, à partir de 2025, la STM souhaite acquérir uniquement des véhicules électriques. La possibilité d’avoir une flotte d’autobus plus petits n’est pas écartée.

D’autre part, les travaux de l’échangeur Turcot étant terminés, la STM analyse ce que la nouvelle trame de rue permettra comme nouveaux parcours. «Notre intention c’est de conserver un lien entre l’arrondissement Sud-Ouest et Verdun et tout ce qui se trouve au nord de l’échangeur», mentionne M. Dubé.

Par ailleurs, des citoyens ont soulevé le problème de l’accès universel, alors que des usagers doivent parfois attendre deux ou trois autobus avant de pouvoir avoir une rampe d’accès. La STM a indiqué être au fait de ce problème.

Toutefois, le principe d’accessibilité universelle n’est pas précisé dans la refonte, mais d’autres services travaillent à améliorer l’accès des personnes à mobilité réduite.

REM

La refonte vise également à adapter le réseau d’autobus en fonction de l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM). Ainsi, les trajets de Verdun vers L’Île-des-Sœurs seront révisés, de même que pour les secteurs de Pointe-Saint-Charles, la Petite-Bourgogne, Griffintown et le Vieux-Montréal vers la station Griffintown – Bernard Landry.

L’accès en bus aux stations de métro pour les secteurs plus éloignés des futures stations du REM sera aussi facilité par la bonification de l’offre de service ou davantage de fréquence des autobus.

Les citoyens ont jusqu’au 8 décembre pour partager leurs idées afin d’améliorer le réseau d’autobus sur le site web parlons-en.stm.info