Participation citoyenne réclamée pour le plan du secteur Dupuis-Hickson

Le secteur Dupuis-Hickson est l’un des derniers quartiers qui restent à développer à Verdun. Des citoyens marcheront ce week-end pour revendiquer l’écoute de leurs recommandations, dont l’importance d’inclure du logement social et abordable.

L’organisme Concertation en développement social de Verdun (CDSV) organise une marche citoyenne le 12 décembre afin d’insister sur les objectifs de l’opération populaire d’aménagement (OPA). Le comité citoyen engagé dans l’OPA du secteur Dupuis-Hickson souhaite que les décisions relatives à l’avenir du quartier puissent répondre aux besoins en matière de logement social et communautaire, du maintien d’un pôle de l’emploi diversifié et du verdissement.

«Il y a une différence entre la participation citoyenne d’un projet et une consultation citoyenne. Quand on consulte, c’est ponctuel et après on peut faire ce qu’on veut […] mais une participation conjointe, ça veut dire que non seulement les gens sont écoutés, mais ils sont pris en compte tout au long du processus.» -Cyr Parmentier

«Il n’y a plus d’espace à Verdun pour construire des logements sociaux, mentionne Cyr Parmentier, agent de concertation au CDSV. On ne peut pas rater [la planification] et se retrouver dans une situation où [l’arrondissement] développe en mettant de côté les besoins principaux de la communauté.»

Il est conscient que Verdun s’est beaucoup développé au cours des dernières années et qu’il fait «bon y vivre», même que Verdun se retrouve dans un palmarès des quartiers les plus «cool au monde». «Mais ce côté cool nous fait parfois oublier qu’il y a beaucoup de gens qui sont obligés de quitter le quartier parce qu’ils n’ont plus les moyens de faire face à la hausse des loyers», souligne M. Parmentier.

Il estime que la planification du secteur est une opportunité en termes d’implantation de logements sociaux et communautaires qui pourrait ne pas se représenter. La Ville de Montréal considère par ailleurs le quartier comme ayant un fort potentiel de développement,

Recommandations

Parmi la soixantaine de recommandations de l’OPA déposée en 2018, on suggère l’aménagement de pistes cyclables et d’espaces pour les piétons. Également d’embellir le quartier avec plus de verdissement.

De plus, la marche citoyenne a pour but de créer des liens avec des entreprises dans le secteur puisque le maintien de l’emploi est aussi au cœur des recommandations citoyennes.

La question de la participation citoyenne pour la refonte du secteur Dupuis-Hickson a été abordée lors du dernier conseil d’arrondissement. Il a été mentionné que les citoyens seraient impliqués à nouveau dans le processus. Pour le moment, l’arrondissement prépare un énoncé de vision. Par la suite, lorsqu’il y aura des projets par outils urbanistiques, les élus prévoient d’autres consultations citoyennes.

La marche citoyenne organisée par CDSV aura lieu le 12 décembre à 11h30. Le départ se fera au parc Duquette. Les mesures sanitaires seront mises en place pour assurer une marche sécuritaire. Des masques seront distribués aux participants.