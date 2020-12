L’ombudsman de Montréal a reçu plus de 300 plaintes au cours des six derniers mois de la part de citoyens qui ont critiqué des voies cyclables et piétonnes mises en place par l’administration de Valérie Plante.

L’ombudsman de Montréal, Nadine Mailloux, rend public aujourd’hui un vaste rapport de plus de 100 pages qui fait suite à une enquête entamée à la fin mai concernant des aménagements urbains réalisés par la Ville et des arrondissements cet été. Ceux-ci comprennent les voies actives sécuritaires (VAS), ces voies cyclables et piétonnes mises en place temporairement cet été dans le contexte de la crise sanitaire. Il est aussi question du Réseau express vélo (REV) et des corridors sanitaires qu’ont installés pendant quelques mois divers arrondissements pour faciliter le respect de la distanciation physique dans l’espace public.

En tout, l’ombudsman a reçu plus de 300 plaintes en l’espace de six mois de la part de Montréalais préoccupés par ces aménagements. Une partie d’entre elles, qui critiquaient notamment les motifs politiques derrières ces projets, ont été écartées. Me Mailloux a néanmoins traité 240 dossiers en enquête approfondie. De ce nombre, 66 portent sur le REV de la rue Bellechasse, dans Rosemont–La Petite-Patrie, tandis que 121 portent sur les VAS, dont 68 en lien avec la piste cyclable temporaire de l’avenue Christophe-Colomb et 14 en lien avec la piétonnisation de l’avenue du Mont-Royal.

Sécurité et accessibilité

Au terme de son enquête, l’ombudsman émet une quinzaine de recommandations à la Ville afin qu’elle tire des leçons de ces plaintes. Nadine Mailloux demande notamment à l’administration municipale de considérer les enjeux d’accessibilité universelle avant d’entamer de tels aménagements, qui peuvent entraîner le retrait de places de stationnement réservées.

Elle note aussi l’importance que la Ville considère les impacts de ces aménagements sur la circulation et s’assure ainsi de conserver un axe de circulation nord-sud «suffisamment dégagé pour permettre le maintien adéquat des services d’urgence».

