L’Ombudsman de Montréal lance une enquête sur les corridors sanitaires

L’Ombudsman de Montréal a annoncé vendredi l’ouverture d’une enquête sur les réaménagements urbains entrepris par la Ville de Montréal ces dernières semaines, alors que plusieurs élus, citoyens et organismes s’opposent à l’administration Plante dans ce dossier.

Via un communiqué de presse, l’organisme affirme que «plusieurs citoyens se sont plaints» des nouvelles installations de la Ville, entre autres sur l’avenue Christophe-Colomb ainsi que les rues Beaubien, Bellechasse, Saint-Zotique et Rachel.

«Nous avons regroupé toutes ces plaintes et les traitons ensemble, en nous assurant de couvrir tous les aspects contestés. Notre bureau continue également de suivre la situation de près.» -L’Ombudsman de Montréal

Dans un «avis de préoccupation» le 20 mai dernier où elle soulevait des inquiétudes sur l’accessibilité des ces espaces sanitaires aux personnes âgées et handicapées, l’ombudsman Me Johanne Savard avait déjà émis auprès de la mairesse Valérie Plante. Elle disait aussi s’inquiéter de l’absence de consultations des citoyens et des commerçants.

Une longue saga

Entamés dès les débuts de la pandémie afin de respecter la distanciation sociale et faisant partie intégrante du plan de déplacement estival annoncé par la ville de Montréal le 15 mai, ces corridors sanitaires et pistes cyclables n’ont pas manqué de soulever des inquiétudes de la part des commerçants et des riverains ces dernières semaines.

Des arrondissements comme le Plateau-Mont-Royal ont notamment dû revoir l’aménagement de certains corridors face au manque d’accessibilité tandis que certains commerçants de Rosemont-La Petite-Patrie se sont plaints du manque de consultation de l’administration Plante.

Le nouveau réseau temporaire de «voies actives sécuritaires» de la Ville s’étend sur 112 kilomètres. L’avenue du Mont-Royal et la rue de La Commune seront notamment piétonisées, alors que les voies de circulation seront réduites sur le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis. La situation entraînera la suppression de plusieurs espaces de stationnement.

À ce plan, s’ajoute 88 km d’aménagements par les directions d’arrondissement, les quelque 50 km déjà prévus du Réseau express vélo (REV) et les 70 km de réseau cyclable local. Quelque 327 «nouvelles voies cyclables et piétonnes» verront donc le jour cet été, portant le total à plus de 1200 km dans la métropole.

Du «jamais vu» selon la mairesse, qui reconnaît par ailleurs que certains aménagements pourraient rester en place après la COVID-19. «C’est l’un des plans les plus impressionnants au monde», avait-elle soutenu à la mi-mai.