De nouveaux lieux de vaccination contre la COVID-19 à venir

La vaccination contre la COVID-19 des personnes de 85 ans et plus a débuté hier. Le Palais des congrès sera désigné pour la vaccination de la population dès le 1er mars. Pour mieux desservir Verdun et le Sud-Ouest, le CIUSSS du Centre-Sud prévoit ouvrir de nouveaux lieux de vaccination au cours des prochaines semaines, mais les emplacements demeurent à déterminer.

Parmi les 28 300 travailleurs du réseau de la santé du CIUSSS du Centre-Sud, plus de 5200 se sont fait vacciner, ce qui représente environ 28% des employés. Ce sont les personnes qui donnent des soins ou qui sont en contact étroit avec les usagers dans des milieux ciblés qui ont été vaccinés en priorité.

Par ailleurs, toutes les quantités de vaccin disponibles ont été utilisées pour le moment. Puisque la province reçoit de nouvelles doses chaque semaine, les opérations de vaccination se poursuivent auprès du personnel soignant en même temps que pour les personnes nées en 1936 ou avant.

De plus, une personne accompagnant un aîné âgé de 85 ans ou plus lors de son rendez-vous pourra également être vaccinée au même moment. L’accompagnateur devra être âgé d’au moins 70 ans ou être présent au minimum trois jours par semaine à titre de proche aidant. Un seul accompagnateur par aîné est permis.

Vigilance

En conférence de presse mardi, le ministre de la Santé Christian Dubé s’est fait rassurant quant au nombre d’employés aptes à vacciner. «Pour nous, 100 000 doses par semaine, c’est facile. On a à peu près 3200 vaccinateurs. Il va nous en manquer au plus fort de la vague environ 1000», mentionne-t-il.

Au CIUSSS du Centre-Sud, le recrutement et les formations sont en cours pour répondre adéquatement aux besoins de la vaccination de masse.

Par ailleurs, la vaccination des résidents en CHSLD, des ressources intermédiaires pour aînés et des résidences privées pour aînés (RPA) est complétée.

Le premier ministre François Legault a toutefois réitéré l’importance de respecter les mesures même si l’on est vacciné.

«Il y a déjà des échos dans certaines résidences qu’il y a du relâchement. C’est très important de continuer à appliquer les mesures», fait-il valoir, ajoutant que le vaccin fait effet trois semaines après l’injection.

La prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 de la population est obligatoire. Les personnes âgées sont invitées à prioriser le site quebec.ca/vaccincovid. Il est aussi possible d’appeler au 1-877 644-4545.

Priorités

Les personnes ayant un risque plus élevé d’être infectées, de développer des complications et de décéder de la COVID19 sont vaccinées en priorité. Le groupe des 85 ans et plus devrait être vacciné à «l’intérieur de deux semaines». Ensuite, selon la priorisation proposée sur le site Web du gouvernement du Québec, suivront les 70 ans et plus, les 60 ans et plus, puis les adultes qui ont une maladie chronique ou un problème de santé qui augmentent le risque de complications.