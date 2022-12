Montréal veut attirer des résidents dans le centre-ville

Montréal souhaite replanifier l’urbanisme dans le centre-ville pour favoriser «l’émergence d’un secteur résidentiel», confie à Métro le responsable de l’urbanisme au comité exécutif de la Ville, Robert Beaudry. Ce grand chantier passe non seulement par la conversion de tours bureaux en immeubles à logement, mais aussi par une métamorphose complète du secteur.

«Actuellement, le règlement de zonage de Ville-Marie permet la conversion de bureaux en [immeubles] résidentiels», explique l’élu.

La Ville veut cependant accélérer ces projets de conversions en accompagnant les promoteurs et en ciblant les bâtiments qui seraient plus propices à accueillir des résidents.

C’est plus intéressant de garder un bâtiment pour des raisons environnementales écologiques, mais le transformer, ça amène beaucoup d’investissement. Robert Beaudry, responsable de l’urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal

Parcs, services de proximité, écoles: c’est un tout nouveau quartier que décrit le conseiller municipal de Ville-Marie. Un défi significatif considérant le manque d’espace au centre-ville.

La redynamisation du centre-ville passe par la piétonnisation de certaines rues et une plus grande offre d’activités de quartier, selon lui. La Ville compte également se réapproprier certains terrains privés pour y aménager des espaces verts publics.

De plus, l’administration compte «optimiser la mutualisation des espaces» pour accélérer la transformation du centre-ville, explique le membre du comité exécutif.

«Certains espaces [dans les tours à bureaux], comme les parcs et les gymnases, sont très occupés pendant les heures de travail, mais beaucoup moins pendant les fins de semaine, observe-t-il. Les soirs et les fins de semaine, pourquoi ne pas l’ouvrir pour donner accès à la population?»

Un centre-ville abordable?

Les logements au centre-ville sont parmi les plus dispendieux sur l’île de Montréal. «On ne peut pas simplement continuer à bonifier l’offre qui existe déjà», reconnaît Robert Beaudry.

Rappelons que le taux d’inoccupation des logements abordables est beaucoup plus bas que pour les logements plus chers.

La Ville compte donc multiplier les moyens pour s’assurer qu’une bonne proportion des bureaux reconvertis en logements soit abordable.

L’administration prévoit notamment se fier sur le Règlement pour une métropole mixte, qui prévoit l’inclusion de logements sociaux et abordables dans les projets immobiliers d’envergure, ainsi que sur son droit de préemption pour acquérir des bâtiments et les transférer à des organismes, explique Robert Beaudry.

On va aller cibler les plus petites tours, celles qui ont besoin de plus d’amour […], celles où on peut amener des modifications moins onéreuses, pour éviter de transférer le coût de transformation sur le loyer ou le prix de vente. Robert Beaudry, responsable de l’urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal

La Ville compte notamment sur l’aide des gouvernements provincial et fédéral pour financer des logements abordables. «On parle de gros sous ici», souligne Robert Beaudry.

Quand pourrons-nous voir les premiers projets de reconversion? Le conseiller de Ville «n’a pas de boule de cristal», mais espère voir un projet pilote «très prochainement».

«On va commencer par des initiatives plus modestes avec des partenaires, et après on verra», affirme-t-il.