Alain Creton et ses employés en 2016.

Violence, drogues et infractions: le restaurant Alexandre fermé pour un mois

Non-respect des consignes sanitaires, actes de violence, employés en possession de cocaïne et même un employé qui en vendait; voilà les raisons pour lesquelles la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) a ordonné la fermeture du bistrot français du centre-ville Alexandre pour une durée de 30 jours.

Dans son jugement, le tribunal de la RACJ constate plusieurs infractions commises par et dans l’établissement. On note ainsi plusieurs infractions liées à la drogue, des employés ayant été arrêtés avec de la cocaïne sur eux et un autre en ayant même vendu à des policiers.

D’autres infractions sont en lien avec les mesures sanitaires qui étaient en vigueur au plus fort de la pandémie de COVID-19. Ainsi, des employés et des clients auraient omis de porter le masque à quelques reprises et l’établissement n’aurait pas les passeports vaccinaux.

Le bar-restaurant fait également face à des accusations d’actes de violence. Un client agressif s’est ainsi battu avec des employés et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) aurait noté la présence de nombreux membres du crime organisé dans l’établissement.

C’est d’un commun accord avec la défense que le tribunal de la RACJ a suspendu les permis de bar et de restaurant de l’établissement pour une période de 30 jours. La Régie précise à Métro qu’il revient au SPVM de choisir la date de scellé du bistrot. Contacté par Métro, le SPVM n’a pas souhaité dévoilé publiquement cette information.