Un méga-immeuble de 38 étages du centre-ville inquiète les citoyens

Un édifice patrimonial situé sur la rue de la Montagne, près du boulevard René-Lévesque, pourrait en effet bientôt se transformer en édifice de 38 étages – un bâtiment qui dépasse la hauteur légale permise mais pour lequel un avis préliminaire favorable a été émis par le comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie en décembre. Mais ce que les citoyens redoutent particulièrement, alors que le manque de logement social se fait sentir au centre-ville, c’est que rien n’indique que cette nouvelle tour d’habitation en offrira.

Si la décision officielle à ce sujet se fera au moment de l’émission du permis par la Ville de Montréal, Maryse Chapdelaine, chargée de projet urbain participatif à la Table de quartier Peter-McGill, explique que si des logements sociaux étaient prévus, ils auraient déjà été annoncés et qu’une entente aurait été réalisée avec l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM).

Représentation de l’édifice Photo: Gracieuseté, Swimko

L’entreprise qui mène le projet, Swimko, risque donc de payer des compensations à la Ville pour éviter de construire de tels logements, craint Mme Chapdelaine. Une avenue empruntée par plusieurs promoteurs, surtout au centre-ville. Les coûts de construction ayant explosé dans les dernières années, il est en effet souvent plus abordable pour les constructeurs de payer des compensations que de construire les logements sociaux exigés.

L’argent remis dans ces compensations est ensuite divisé entre l’arrondissement concerné et un fonds commun pour la Ville. Puisque la majorité des entrepreneurs du centre-ville choisissent cette option, beaucoup d’argent qui pourrait permettre au quartier de devenir attrayant pour les familles se retrouve ainsi dispersé à travers l’île, déplore Mme Chapdelaine.

Le centre-ville se retrouve à payer pour la construction de logements sociaux partout à Montréal. Maryse Chapdelaine, chargée de projet urbain participatif à la Table de quartier Peter-McGill

La Table de quartier Peter-McGill craint aussi que les 256 logements qu’abritera la tour soient mésadaptés aux familles. La plupart des nouvelles constructions dans le coin n’offrent en effet qu’une seule chambre à coucher. «Ça répond bien aux besoins des Airbnb illégaux, mais pas aux familles du secteur», dénonce Mme Chapdelaine.

À cause de l’accumulation de projets semblables, cette dernière affirme que le centre-ville n’est «pas un quartier complet». On ne retrouve actuellement aucune école primaire publique dans l’arrondissement de Ville-Marie, et même s’il y en a une en construction sur la rue de la Montagne, elle ne verra le jour qu’en 2026 et ne répondra probablement pas à toute la demande du secteur, souligne-t-elle.

Au moment de la publication de cet article, Swimko n’avait pas répondu aux demandes d’entrevue de Métro.