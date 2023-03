Comment sauver le Village?

Face aux enjeux qui touchent le Village, l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal a proposé jeudi matin son plan de redressement pour redonner au quartier «toute la fierté qu’il mérite». L’Arrondissement de Ville-Marie s’est de son côté défendu en disant mettre déjà en place des actions concrètes, en consultation avec les partenaires du milieu.

La Société de développement commercial (SDC) du Village lançait la semaine dernière un cri d’alerte aux différents corps politiques concernant l’état du Village, qui connaît de nombreuses difficultés, dont une hausse de la criminalité et de l’itinérance de même qu’un déclin économique.

«Le Village était autrefois un incontournable pour les Montréalais et les touristes, mais c’est maintenant un lieu de désolation qui permet de voir la misère humaine au quotidien», a déclaré le chef de l’opposition officielle, Aref Salem, lors d’un point de presse tenu le 16 mars.

Pendant que le patient se meurt, les médecins se regardent sans broncher et se demandent qui va opérer. Aref Salem, chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal

C’est ainsi avec un plan d’action non chiffré que l’opposition souhaite répondre aux problèmes de propreté, de coordination de chantiers, de cohabitation sociale et d’inoccupation des locaux commerciaux qui fracturent l’image du Village et affectent la vie de ses résidents.

Le plan reprend par ailleurs une mesure déjà réclamée par la SDC, soit la mise en place d’un comité permanent intergouvernemental pour répondre aux enjeux d’itinérance.

Avec le sentiment d’insécurité qui règne dans le secteur, l’opposition demande l’augmentation de la présence des équipes mixtes et de l’Équipe mobile de mobilisation et d’intervention sociale (ÉMMIS) sur le terrain. Elle réclame également que davantage de cadets policiers soient déployés.

Pour répondre aux enjeux de propreté, l’opposition propose d’augmenter le nombre de cendriers, de poubelles fermées et de toilettes publiques dans le secteur. Cela devrait s’accompagner d’une hausse de la fréquence des collectes de déchets et du déploiement des brigades de propreté tout au long de l’année.

Le plan d’action propose aussi de s’attaquer au dynamisme économique du quartier, alors que le taux d’inoccupation s’élevait à 20% à la fin de l’année 2022. Pour cela, il propose la création d’un registre des locaux commerciaux vacants, tout en demandant à leurs propriétaires de reverser une cotisation à la SDC pour les inciter à remplir leurs espaces.

L’Arrondissement déplore l’«opportunisme» de l’opposition

S’il reconnaît que certaines des idées de l’opposition sont intéressantes, le conseiller municipal de Ville-Marie Robert Beaudry rétorque que l’administration Plante met déjà en place des mesures, en consultation avec les partenaires concernés.

«Nous, les plans, on les fait avec la population et non pas sur un coin de table, comme l’opposition. S’il y avait une baguette magique pour sauver le Village, on le saurait et la formule, on l’aurait déjà mise en place, soutient l’élu de Ville-Marie. Il y a des idées qui sont intéressantes; par contre, ça doit se faire en partenariat, pas de façon opportuniste comme c’est proposé par l’opposition, quand on voit qu’il y a une crise et une attention.»

Il rappelle que l’Arrondissement a déjà assoupli la réglementation pour l’occupation des locaux vacants sur la rue Sainte-Catherine et qu’une cellule de crise intergouvernementale a été mise sur pied il y a trois semaines avec le gouvernement provincial et les autres partenaires autour de la table.

M. Beaudry reconnaît l’importance d’augmenter la présence policière sur le terrain, tout en augmentant aussi l’intervention psychosociale. L’objectif est d’avoir un équilibre entre la lutte contre la criminalité et les enjeux que vivent les populations les plus vulnérables, précise-t-il.

Le village a eu des coups difficiles et la pandémie y est pour beaucoup. C’est clair que c’est un secteur en redéfinition. Robert Beaudry, conseiller municipal de Ville-Marie

Une dizaine de nouveaux commerces

Sous la gouverne de Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du Village, 24 commerces ont ouvert leurs portes dans le Village au cours de la dernière année. Même si certains commerçants ont dû mettre la clé sous la porte, la SDC enregistre une augmentation de dix commerces de plus qu’avant la pandémie.

«Une grande proportion de ces nouveaux commerces sont des commerces de services et de détail, ce qui est important pour les résidents du secteur, pour qui l’offre commerciale actuellement n’est pas forcément adaptée à leurs besoins», explique Gabrielle Rondy.

Elle se réjouit de l’attention portée aux enjeux touchant le Village, alors que la situation de ce dernier «se détériore» depuis plusieurs mois. «C’est une bonne nouvelle qu’autant au niveau municipal que provincial et fédéral, tout le monde constate les enjeux qu’on traverse et que des solutions sont mises de l’avant», ajoute-t-elle.

Mme Rondy dit avoir été prise de court par les travaux qui auront lieu prochainement dans le secteur, chantiers auxquels la SDC ne s’attendait pas. Ces derniers auraient ainsi ralenti certains projets prévus par son équipe. «Après deux, trois années difficiles de pandémie, ça va faire mal au secteur, mais après ça, on va se retrouver avec une rue Sainte-Catherine plus attrayante, nuance-t-elle. Mais la menace imminente des travaux va être un moment excessivement difficile à traverser.»

Avec la venue de ces travaux, certains commerçants emblématiques se questionneraient en effet quant à leur avenir dans le Village, ce qui, pour Mme Rondy, serait dommageable pour le quartier.

Il y a une semaine, la SDC du Village lançait une pétition, marrainée par la députée solidaire Manon Massé, pour réclamer au ministre des Services sociaux Lionel Carmant la création d’un comité permanent intergouvernemental pour répondre aux enjeux propres au Village.