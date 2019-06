La musique baroque débarque près de chez vous

Un air fantaisiste s’emparera de la Petite-Italie cet été pendant trois journées avec la venue du Festival Montréal Baroque.

Du 20 au 23 juin, l’événement déménagera pour la première fois ses pénates du centre-ville de la métropole, afin de faire un petit tour dans le quartier.

« Cette année nous avons choisi le thème Sprezzatura, qui signifie en italien une certaine nonchalance. Notre mission est de faire découvrir les lieux patrimoniaux, dans ce cas précis de la Petite-Italie, tout en faisant un lien avec la musique baroque », souligne Matthias Maute, le codirecteur artistique du festival.

Au programme, on prévoit évidemment plusieurs concerts en salle, dont certains auront lieu à l’Église Notre-Dame-de-la-Défense, au 6800, avenue Henri-Julien.

Si par le thème particulier on veut mettre l’emphase sur cette mythique attitude italienne du « laissez-faire », qui s’est immiscée jusque dans la musique classique, on rejoindra aussi la culture de l’extrême orient avec Sprezzatura Shibui. Le spectacle fera découvrir la musique traditionnelle japonaise et les œuvres de Bassano, Palestrina, Kuhlau, Giuliani et Schürmer pour Shakuhachi (flûte japonaise), Koto (instrument à cordes japonais), flûtes traversières et guitares anciennes.

Des activités gratuites aussi sont prévues en plein air à la Place du Marché Jean-Talon et au parc Dante.

Nouveauté pour sa 19e édition, le festival offre une place prépondérante à la danse et au théâtre et à la gastronomie.

« On veut être un festival de musique historique, mais ancré dans la société contemporaine, conçu pour aujourd’hui », souligne M. Maute.

L’an dernier, le Festival Montréal Baroque a reçu quelque 20 000 visiteurs lors de ses concerts payants et gratuits présentés dans le quartier Ville-Marie.