La place Boyer repensée en patinoire

Les résidents pourront profiter dès la fin du mois de décembre d’une nouvelle patinoire temporaire dans la Petite-Patrie, en attendant la venue d’un parc longtemps souhaité pour remplacer un stationnement situé à cet endroit.

En avril 2018, le Journal de Rosemont – La Petite-Patrie rapportait que le projet de la place Boyer était relancé après « avoir été mis sur la glace ». Il ne s’agissait pas là d’un acte de prémonition, mais plutôt d’un nouveau chapitre dans la saga de ce lègue de la Ville de Montréal pour son 375e anniversaire.

En effet, si les citoyens pourront profiter de cette patinoire réfrigérée ainsi que de la location de patins cet hiver, la mise n’était pas gagnée d’avance, car les plans pour cet espace public demeuraient incertains peu de temps après leur annonce.

En août 2016, on apprenait que le parc n’allait pas voir le jour à temps pour les célébrations soulignant la fondation de la métropole, car la Ville centre, alors sous l’administration Coderre, s’opposait au projet. On citait alors craindre un manque d’espaces de stationnement pour les clients de la Plaza St-Hubert, au moment où d’importants travaux allaient s’y dérouler.

Avec le changement d’administration, l’idée de parc au coin des rues Boyer et Bellechasse a été remise en piste.

L’Arrondissement a ainsi récemment fait l’acquisition du terrain de stationnement. Il ne sera plus possible d’y garer son véhicule à partir du 1er décembre. On y compte une vingtaine de places de stationnement.

« Nous sommes très fiers de voir ce projet d’aménagement se concrétiser, puisqu’il était attendu depuis très longtemps et s’inscrit dans notre volonté de réinventer et de verdir la ville. En proposant une patinoire transitoire, nous souhaitions que les résidents puissent s’approprier dès maintenant ce nouvel espace public et ainsi en profiter pendant l’hiver », a indiqué par voie de communiqué François Limoges, conseiller de ville.

La technologie utilisée pour cette patinoire permet son utilisation même lorsque la température dépasse le point de congélation. Elle sera accessible dès la fin décembre, juste à temps pour le congé des Fêtes.

Le stationnement visé est un îlot de chaleur important du secteur et sa transformation viendra concrétiser sa fonction de point central d’un quartier vert, selon Rosemont – La Petite-Patrie.

Par la suite, l’espace Boyer fera l’objet d’installations permanentes en 2021. D’ici là, les citoyens seront invités à des activités de cocréation pour les aménagements temporaires estivaux de 2020.