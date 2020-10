Évictions: des citoyens bloquent les bureaux d’un arrondissement

Une vingtaine de citoyens ont manifesté devant la mairie de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, mercredi matin, pour tenter de convaincre l’arrondissement de rejeter une modification réglementaire qui risque selon eux de contribuer aux évictions de locataires dans le secteur.

«Promesse non tenue, Villeray dans la rue!», ont scandé dès 8h30 les locataires et représentants d’organismes présents devant l’immeuble, situé sur l’avenue Ogilvy. Les manifestants entendaient bloquer l’accès aux élus à ce bâtiment, qui comprend notamment la salle du conseil. Ils ont toutefois pris la décision de quitter les lieux vers 10h, alors que plusieurs policiers surveillaient l’événement, qui s’est déroulé sans heurts.

Le Service de police de la Ville de Montréal a d’ailleurs confirmé à Métro n’avoir émis aucun constat d’infraction pendant cet événement.

Limiter les évictions

Le 4 mai dernier, les élus de l’arrondissement ont adopté en première lecture un règlement pour interdire les divisions et les subdivisions de logements dans les immeubles de trois appartements et plus. Il visait aussi à empêcher les agrandissements de logements pour les bâtiments de deux logements ou plus. L’arrondissement entendait ainsi limiter la réduction du nombre de logements locatifs disponibles et la possibilité pour des propriétaires d’obtenir des permis de rénovation dans le but d’évincer leurs locataires et d’augmenter ensuite le prix du loyer de leur logement.

«Il y a beaucoup de transformations de duplex en maisons [unifamiliales]. Et chaque fois que ça arrive, il y a un logement de moins sur le marché, ce qui augmente le phénomène de pénurie de logements», explique à Métro Louis-Simon Besner, de l’Association des locataires de Villeray.

Ce projet de règlement a fait l’objet cet été d’une consultation publique qui a polarisé les locataires et les propriétaires. Ces derniers ont notamment affirmé qu’une telle mesure viendrait nuire aux familles désirant agrandir leur logement pour répondre à leurs besoins.

Assouplissements

Dans une motion qui fera l’objet d’un vote cet après-midi dans le cadre d’une séance extraordinaire du conseil d’arrondissement, la conseillère Rosannie Filato propose des assouplissements à ce projet de règlement. Ceux-ci visent, en somme, à autoriser la fusion de logements locatifs dans les immeubles de petite taille.

«Ce qu’ils proposent maintenant, c’est une concession totale aux propriétaires plus nantis. Nous trouvons que c’est inacceptable. C’est pour ça que nous comptons envoyer un message clair aux locataires que nous ne laisserons pas nos amis et nos voisins se faire évincer», a lancé l’organisatrice communautaire au Comité d’action de Parc-Extension (CAPE), Amy Darwish. Cette dernière demande à l’arrondissement d’adopter la version initiale de ce projet de règlement, voire de bonifier ce dernier à la faveur des locataires. Autrement, celui-ci ne réussira pas à prévenir les évictions de locataires dans l’arrondissement, craint-elle.

«Les locataires qui étaient protégées dans les multiplex pourraient se retrouver dans la rue dans les prochains mois.» -Amy Darwish, organisatrice communautaire pour le CAPE

Demande de retrait

Pendant cette séance extraordinaire, qui aura lieu à 14h, la mairesse d’arrondissement, Giuliana Fumagalli, entend demander le retrait de cette motion. Cette modification réglementaire reçoit toutefois l’aval des quatre autres élus de Projet Montréal et d’Ensemble Montréal qui siègent à ses côtés.

«Ce qui est proposé, c’est une coquille vide. Dans le fond, Projet Montréal et Ensemble Montréal autorisent les fusions et les subdivisions. Donc, on va se ramasser que tout sera permis», déplore l’élue indépendante, en entrevue à Métro.

Mme Filato devrait réagir plus tard aujourd’hui.

Contestations envisagées

Plusieurs arrondissements ont élaboré dans les derniers mois des projets de règlement similaires afin de protéger leur parc locatif. C’est notamment le cas du Plateau-Mont-Royal, de Ville-Marie et de Verdun. Dans le Sud-Ouest, des dizaines de locataires se sont mobilisés lors de la séance du conseil d’arrondissement, mardi, pour presser les élus d’adopter au plus vite des mesures pour limiter les évictions de locataires.

Pendant ce temps, la mobilisation des propriétaires s’organisent alors que plusieurs envisagent de se tourner devant les tribunaux pour contester ces règlements, une fois adoptés. C’est notamment le cas de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ).

«Il ne devrait y avoir aucune entrave pour les propriétaires. C’est un droit de pouvoir subdiviser et agrandir des logements», martèle son porte-parole, Hans Brouillette. Ce dernier estime d’ailleurs que les arrondissements ne peuvent pas, légalement, empêcher le droit des propriétaires de procéder à des évictions.