Faire découvrir la faune à travers un parcours peint

Des élèves de l’école primaire Saint-Mathieu dans Saint-Michel ont créé un parcours ludique et pédagogique avec de la peinture pour présenter la faune montréalaise aux passants. Ce parcours, peint sur le trottoir et les traverses piétonnes, relie les parcs Sandro-Pertini et du Ruisseau-du-Pont-à-l’Avoine.

Six milieux écologiques du quartier sont imaginés sous la forme d’une frise soit des nénuphars dans les milieux humides, des herbes hautes dans la prairie, des troncs en lisière de boisé jusqu’à une canopée vivante et luxuriante dans la forêt urbaine.

De plus, les élèves ont peint en couleur plusieurs animaux qu’on peut retrouver sur les îlots du sentier d’interprétation, imaginé par l’agence de paysage et de design urbain Castor et Pollux.

Également, les dessins, s’inspirant des arbres présents dans les parcs Sandro-Pertini et du Ruisseau-du-Pont-à-l’Avoine, «simulent le peuplier faux-tremble, le peuplier deltoïde et l’érable franc.»

Ces dessins, présents depuis le début du mois de juin, permettront au public «d’en savoir plus sur les animaux qui composent la faune montréalaise comme la marmotte commune, la libellule, le Pic mineur, le Petit-duc maculé et la Sittelle à poitrine blanche».