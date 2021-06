Des commerces et restaurants à découvrir dans Villeray

Plusieurs commerces et restaurants locaux occupent une place spéciale dans le cœur des citoyens habitant dans le quartier Villeray. Que ce soit pour manger une petite bouchée, pour acheter des produits frais ou pour passer un bon moment en famille ou entre amis, il y en a pour tous les goûts. Nous vous proposons un survol de quelques-uns de ces commerces.

Café Oui Mais Non

Situé au coin de la rue Jarry Est, le café Oui Mais Non est très populaire au sein des résidents et résidentes de Villeray. C’est un café où il est possible de manger et d’acheter des produits locaux comme des bières ou des confitures.

C’est l’un des premiers commerces du quartier à avoir développé le projet Ma Tasse avec l’Eco-quartier et d’autres établissements de Villeray. Le concept amène les clients à acheter une tasse du café et à la réutiliser à chaque fois plutôt que la jeter après une première utilisation.

«Ils ont réussi à amener le concept partout au Québec», explique Guillem Anton Varela, guide touristique chez Un petit tour qui organisé plusieurs visites du quartier pendant l’année.

Selon Laurie-Anne Lamoureux, barista à la Crèmerie royale végane, il s’agit d’un bel endroit pour aller prendre un café pour «bien débuter sa journée» ou «pour discuter sur la terrasse» se trouvant en face du restaurant directement sur la rue.

Restaurant Vesta

Situé à quelques minutes de marche du café Oui Mais Non, le restaurant Vesta est une très belle option pour les amateurs de pizza.

«Je vais très souvent dans ce restaurant pour manger une bonne pointe», affirme Guillaume Adan, résidant sur ce territoire depuis 2003.

Depuis quelques semaines, le restaurant a ouvert une terrasse sur la rue où se situe la pizzeria pour accueillir plus de clients au cours de l’été. Selon les observations de M. Anton Varela, la terrasse était pleine au cours de la fin de semaine du 19 et 20 juin.

Café Velours

Situé sur la rue Villeray, le café Velours se démarque d’autres cafés de Montréal puisque son café est fait de manière 100% biologique. En plus de servir du café tous les jours, l’établissement offre plusieurs desserts, dont un baklava, un dessert traditionnel commun aux peuples des anciens empires ottoman et perse.

«Beaucoup d’étudiants, de travailleurs autonomes, de créateurs de bande dessinée et plusieurs personnes du milieu artistique viennent travailler ici », mentionne une employée du café.

Restaurant Moccione

Selon les personnes interrogées par Métro, Moccione est un des meilleurs restaurants du quartier.

«C’est un bel endroit chaleureux avec de la bonne nourriture. J’y vais souvent», indique le Villerois Antoine Lacroix-Vézina.

Situé à quelques minutes du Café Velours sur la rue Villeray, le restaurant Moccione offre de la nourriture méditerranéenne sur place et en livraison. De plus, une partie du restaurant est consacré à l’épicerie du même nom. Il est possible d’acheter des produits alimentaires, mais également des bouteilles de vin.

«Si tu veux acheter du bon vin dans le quartier, c’est dans cette épicerie qu’il faut aller. Ils sont imbattables là-dessus», affirme Guillem Anton Varela.

Deux épiceries aux produits frais

En plus des cafés et restaurants, Villeray se démarque par la présence d’épiceries locales. Parmi celles-ci, on y retrouve les épiceries Fraîchement Bon et Fruiterie Tsikinis.

Dans le cas de Fraîchement Bon, située sur la rue Masson et ouverte depuis l’année dernière, c’est une épicerie où les produits biologiques du Québec sont en valeur. De plus, une bonne partie du commerce est décoré avec une peinture murale de Marc-Olivier Lamothe, un artiste muraliste québécois.

De son côté, la Fruiterie Tsikinis, située sur la rue Jarry Est, est un petit magasin de fruits et légumes dont le propriétaire est d’origine grecque.

«C’est un commerce petit, mais qui offre tous les produits nécessaires avec des tarifs imbattables», affirme M. Anton Varela.

Le magasin est séparé en deux sections: les fruits et légumes et d’autres produits comme du chocolat, de la crème ou du pain notamment.