Des travaux à l’intersection Jarry et Durocher

Des travaux de conduite d’égout et d’eau et de remplacement d’entrées d’eau en plomb sont en cours à l’intersection des rues Jarry et Durocher jusqu’au mois d’août. Ces travaux forcent la fermeture complète de l’intersection, empêchant les automobilistes et cyclistes d’y accéder.

Il est toutefois possible de marcher sur les trottoirs, mais ils seront possiblement entravés lors de certaines phases des travaux. Des passages aménagés permettront l’accès aux bâtiments en tout temps.

Afin d’aider la circulation, un double sens a été mis en place sur la rue Jarry, entre la rue Durocher et l’avenue Querbes pour une circulation locale seulement.

Un autre double sens a également été instauré sur la rue Durocher, entre la rue Jarry et l’avenue Ball.

La collecte des déchets se fera toujours selon l’horaire habituel.

«Si vos ordures et matières recyclables et organiques ne sont pas accessibles aux éboueurs, l’entreprise réalisant les travaux les déplacera et les rapportera ensuite à votre domicile», indique la Ville de Montréal dans un communiqué.