Marc-Antoine Dequoy: des Alouettes à «Big Brother Célébrités»

Le footballeur montréalais et résident de Villeray Marc-Antoine Dequoy n’aurait jamais pensé un jour participer à une émission de téléréalité telle que Big Brother Célébrités. Pourtant, le joueur des Alouettes, qui vient tout juste de quitter l’aventure, savoure encore l’occasion qui lui a été donnée, tout en préparant la prochaine saison sportive. En entrevue avec Métro, il raconte son parcours.

L’amour que porte Marc-Antoine Dequoy au football ne date pas d’hier, le joueur pratiquant ce sport depuis l’âge de cinq ans.

«Quand j’ai commencé, c’était par pur plaisir de jouer au football, je pense que c’est important de faire un sport qu’on aime avant de le penser comme un job.»

Ce n’est que lors de sa troisième année avec les Carabins de l’Université de Montréal qu’une carrière professionnelle commence à se dessiner. À la fin de sa quatrième année universitaire, le joueur étoile fait son entrée dans la NFL, une rareté dans le monde du football montréalais, avec les Packers de Green Bay.

Mais, en raison de la COVID-19, il n’a le temps de faire qu’un camp d’entraînement avant que des coupures dans les effectifs ne l’obligent à rentrer au pays. La saison 2020 étant annulée, il reprend la pratique l’année suivante avec les Alouettes de Montréal.

Du terrain au petit écran

Lorsque la saison 2021 prend fin, Marc-Antoine Dequoy reçoit avec surprise une invitation à participer à Big Brother Célébrités, diffusée à Noovo.

«On était en préparation pour les quarts de finale quand j’ai eu un message de quelqu’un de la production […] Je pensais que c’était une blague. Malgré le fait que j’appréciais que les gens me considèrent à Bell Média et à Noovo comme une célébrité, je ne me considérais pas ainsi.» Sans hésitation il se lance dans l’aventure, un choix qu’il ne regrette en rien. «J’ai rencontré tellement de personnalités assez incroyables; c’est un groupe de personnes que jamais je ne côtoie dans ma vie.»

Une aventure humaine, donc, mais aussi personnelle pour Marc-Antoine Dequoy, qui profite des temps morts et de la coupure d’avec le monde que procure l’émission pour réfléchir sur lui-même. «J’ai appris beaucoup sur moi et sur le type de personne que je suis.»

Après cinq semaines dans l’émission, il quitte brutalement l’aventure. Un départ inattendu alors qu’il avait été mis en danger par la «patronne invisible» Claudia Bouvette, qui ne souhaitait pourtant pas le voir partir. Mais, à la suite d’un vote incroyablement serré des participants, Marc-Antoine Dequoy est malgré tout éliminé. Toute une affaire.

Retour à la réalité

Marc-Antoine Dequoy encaisse toutefois ce départ avec philosophie. Aujourd’hui, il garde un bon souvenir de l’aventure, même s’il avoue qu’un temps d’adaptation peut être nécessaire. «Les premiers jours, c’est un peu difficile au niveau des repères […] c’est quelque chose d’assez drôle, parfois je cherchais les caméras dans mon condo»

Depuis son départ de Big Brother Célébrités, l’ancien candidat a reçu des appels et messages de personnes disant l’avoir découvert grâce à l’émission. Il espère que cette notoriété lui ouvrira de nouvelles portes.

En attendant, Marc-Antoine Duquoy compte bien savourer un petit temps de repos pour continuer à découvrir le quartier Villeray, dans lequel il réside depuis octobre dernier. Cet ancien habitant d’Outremont se réjouit de profiter des marches sur la rue Jarry, et des restaurants qui la borde, avant de recommencer les entraînements avec les Alouettes en mai prochain.