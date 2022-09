La rue Jarry et le boulevard Crémazie en travaux

Jusqu’à l’automne 2023, la rue Jarry et le boulevard Crémazie seront en chantier. Près de 1 250 000$ seront alloués par la Ville de Montréal pour la réalisation de ces travaux.

Concernant la rue Jarry, les travaux seront menés entre la rue Garnier et l’avenue Papineau, ainsi qu’entre les avenues Papineau et de Lorimier. L’objectif sera de reconstruire certaines conduites d’eau, mettre aux normes l’éclairage de rue, et les feux de circulation, entre autres. La rue prendra également un côté plus vert avec l’ajout de fleurs et de plantes dans des plates-bandes qui seront intégrées aux trottoirs.

Ces mêmes travaux et remises aux normes auront lieu sur le côté nord du boulevard Crémazie Est, entre le boulevard Saint-Michel et la rue d’Iberville. Une pause hivernale dans les travaux est prévue de décembre 2022 à mai 2023.