Une nouvelle voie réservée sur la rue Jarry

Dès le 23 janvier, les autobus, taxis et vélos pourront rouler dans une nouvelle voie qui leur sera réservée sur la rue Jarry, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Cette voie réservée couvre quatre tronçons de l’artère, soit celui entre le boulevard de l’Acadie et l’avenue Querbes, celui entre l’avenue de l’Esplanade et le boulevard Saint-Laurent, celui entre les avenues Christophe-Colomb et De Lorimier ainsi que celui entre la rue D’Iberville et le boulevard Pie-IX.

La nouvelle voie réservée sur la rue Jarry. Photo: Gracieuseté, Société de transport de Montréal

Cette voie sera à l’usage exclusif des autobus, taxis et cyclistes du lundi au vendredi, de 6h30 à 9h en direction ouest, et de 16h à 18h30 en direction est.

Selon la Société de transport de Montréal (STM), cette voie, d’une longueur totale de 3,5 kilomètres, permettra des déplacements plus fluides des différents usagers de la route durant les heures de pointe en semaine. Elle estime également que le temps de déplacement des autobus de la ligne 193-Jarry en sera ainsi réduit.

