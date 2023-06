Investissement de 1 M$ pour «apaiser la circulation» dans Villeray

Un investissement totalisant 1 M$ servira à «financer des travaux relatifs à l’apaisement de la circulation sur l’ensemble de son territoire», annonce l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Des changements «aux abords d’écoles, de parcs ainsi que du boulevard Crémazie» et «la transformation de saillies virtuelles actuelles en saillies drainantes et verdies» permis par l’investissement devraient être réalisés dès l’été 2023.

Les travaux cibleront les endroits signalés par les citoyens via une carte interactive mise à leur disposition par l’Arrondissement. Plus de 1500 épingles y ont été apposées. «On doit entre autres se baser sur l’expérience des gens qui vivent et se déplacent dans le secteur», explique la mairesse de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde.

Des mesures d’apaisement supplémentaires «pourraient être envisagées, selon les besoins identifiés par la population», souligne également l’arrondissement.

Le plan complet d’apaisement de la circulation sera dévoilé à l’automne 2023. «L’objectif d’un plan d’apaisement est de favoriser la tranquillité et la qualité de vie dans les quartiers, d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes et de diminuer la circulation de transit», précise l’arrondissement par communiqué.