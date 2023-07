Villeray, pour découvrir un quartier branché

Blotti entre le parc Jarry à l’ouest, l’autoroute 40 au nord, le quartier Saint-Michel à l’est, et enfin la rue Jean-Talon et son célèbre marché au sud, Villeray est souvent qualifié de «village urbain».

Comptant environ 55 000 résidents, le quartier fait partie, depuis quelques années, du club des quartiers en vogue. En majorité résidentiel, il offre de nombreux atouts. L’accès y est facile avec ses trois stations de métro et sa proximité avec l’autoroute. Ses pistes cyclables et ses larges trottoirs en font un quartier empreint de quiétude et agréable à parcourir à pied ou à vélo.

Il fait bon flâner dans le charmant Villeray, avec ses rues bordées d’arbres et de plex aux escaliers torsadés. On peut y faire son magasinage auprès de commerçants locaux et indépendants. À coup de parcs, cafés accueillants, restaurants variés, les résidents peuvent même s’y divertir à deux pas de chez eux. Pas étonnant donc que ses habitants ressentent un fort sentiment d’appartenance. D’ailleurs, les associations et autres initiatives citoyennes fleurissent, comme les nombreuses ruelles vertes.

Le parc Jarry Photo: Archives, Josie Desmarais, Métro

Un peu d’histoire

Difficile d’imaginer, pourtant, que jusqu’à la fin 19e siècle, Villeray n’était autre qu’un paysage de campagne boisé et de terres agricoles comptant seulement quelques dizaines de famille. C’est la mise en service d’un tramway électrique dans les années 1890 qui amorcera son développement. Ce nouveau moyen de transport rapide permettra à la population montréalaise de s’étendre progressivement vers le nord.

Villeray est officiellement créé en 1896, puis annexé à la Ville de Montréal en 1905. Le village compte alors 800 habitants. La population villeroise bondit au début du 20e siècle avec le développement des industries locales. Les carrières apparaissent. Le calcaire gris du site alors établi à l’emplacement de l’actuel parc Villeray sert à construire la gare Windsor et l’église Notre-Dame. Par la suite, les ateliers de construction et de réparation des tramways s’installeront aussi dans le quartier. Les tailleurs de pierre et travailleurs des ateliers font de Villeray un quartier ouvrier et populaire.

Pas moins d’un tiers des bâtiments de Villeray ont été construits avant la Seconde Guerre mondiale. De ce fait, plusieurs secteurs ont un intérêt patrimonial, entre autres la rue Saint-Denis ou encore l’ancien noyau villageois de Villeray entre les rues Lajeunesse et Saint-Hubert.

La vocation de quartier résidentiel ouvrier se poursuit dans l’après-guerre. La communauté italienne vient s’y établir. Puis, dans les années 1970, l’exode vers les banlieues marque le début d’un changement populationnel. L’immigration en provenance d’Haïti, d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique du Nord viendra diversifier les communautés présentes dans le quartier. Sur fond de crise économique dans les années 1980, le quartier fait alors face à des problématiques sociales.

Encore aujourd’hui, Villeray conserve une part de cet héritage ouvrier et multiculturel, notamment dans la partie plus à l’est. Mais depuis plusieurs années, le quartier est en mutation. Bien que de nouvelles familles viennent s’y établir, la population villeroise est aujourd’hui plus jeune, avec moins d’enfants, et plus éduquée que la moyenne montréalaise. Le quartier et ses commerces se revitalisent et deviennent plus branchés. Synonyme de ce changement et de la proximité de nombreux sites d’intérêt, Villeray a été nommé parmi les «quartiers les plus cool du monde» par le magazine Time Out en 2021.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.