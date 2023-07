Inondation dans Saint-Michel: la conduite d’eau était «sous surveillance»

De gauche à droite: Martin Guilbault, chef de division du SIM, Chantal Morissette, directrice du Service de l'eau de la Ville de Montréal et Valérie Plante constate les dégâts du bris d'aqueduc dans Saint-Michel.

La conduite d’eau qui a brisé tôt vendredi matin au coin de la rue Bélanger et de la 18e Avenue était «sous surveillance» du Service d’eau de la Ville de Montréal. Le bris d’aqueduc a plongé sous l’eau un secteur de Saint-Michel et mené à l’évacuation de 18 ménages.

La conduite, installée en 1974, a été classée comme «conduite à remplacer» après une inspection en 2019, a révélé la directrice du Service d’eau, Chantal Morissette, vendredi en conférence de presse. Les travaux étaient prévus pour 2026.

«Notre administration a toujours pris extrêmement au sérieux le remplacement et l’entretien du réseau d’aqueduc», a défendu la mairesse Valérie Plante. «On sait que l’entretien du réseau d’aqueduc a été sous-financé pendant des décennies […]. On doit mettre les bouchées doubles.»

La Ville a investi 656 millions dans les cinq dernières années pour la réfection du réseau d’aqueduc, qui fait plus de 4000 km. «Il va toujours y en avoir, des bris d’aqueduc», a prévenu Mme Morissette.

«On n’est pas à l’abri d’événements comme il vient de se passer ou encore de pluies torrentielles et d’événements climatiques qui augmentent et qui rajoutent une pression extrêmement forte sur le réseau d’aqueduc», a abondé la mairesse Plante.

La situation désormais sous contrôle

L’eau a commencé à couler à flot un peu avant 4h vendredi matin. Plusieurs appartements au sous-sol ont été inondés jusqu’au plafond. Une voiture au-dessus de la fuite a été avalée par le sol qui s’est affaissé. Plusieurs citoyens se sont retrouvés à la rue, l’eau aux mollets, constatant les dégâts et tentant de préserver au sec le plus de possessions possible.

Les causes de l’éclatement de la conduite d’eau de trois pieds de diamètre sont toujours inconnues. Les équipes de travaux publics sont arrivées vers 6h pour tenter de colmater la fuite, a expliqué Chantal Morissette. Après des analyses pour identifier la conduite en cause et les valves à fermer, la pression d’eau a finalement baissé à partir de 11h. Une fermeture séquentielle des conduites d’eau connexes devait être effectuée au préalable pour éviter d’autres bris.

La fuite d’eau a été colmatée, laissant dans son sillage une voiture qui s’est engouffrée dans le sol. Nicolas Monet, Métro.

« La situation est sous contrôle», a rassuré Valérie Plante en après-midi. Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a terminé le pompage des nombreux sous-sols et garages inondés, a indiqué pour sa part Martin Guilbault, chef de division du SIM.

Avant que les sinistrés puissent réintégrer leur résidence, les pompiers doivent vérifier que toutes les installations électriques qui ont été en contact ou à proximité des flots soient sécuritaires. «On en a pour quelques heures encore définitivement», a affirmé M. Guilbault.

Le Service de l’eau œuvrera dans les prochains jours pour sécuriser les valves défaillantes, excaver la conduite, déterminer ce qui a causé le bris et mener les travaux de réparation.

Aucune estimation des coûts n’est disponible pour le moment. Toutefois, les réparations d’urgence coûtent environ 10 fois plus cher que les réparations planifiées, a indiqué la mairesse.

Un avis d’ébullition est en vigueur dans le secteur, touchant près de 75 000 personnes.