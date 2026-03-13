Une serre communautaire au parc Frédéric-Back

Le projet de serre communautaire au parc Frédéric-Back verra enfin le jour. L’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension deviendra maître-d’oeuvre du projet afin de le concrétiser à l’automne 2026.

Ce projet, lauréat de la première édition du Budget participatif de Montréal, est le fruit d’un partenariat entre l’organisme Vivre Saint-Michel en santé et le Laboratoire sur l’agriculture urbaine. La serre comprendra 1 500 m² pour la recherche et 1 000 m² pour la culture communautaire. Elle vise à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir des pratiques agricoles innovantes.

Le projet bénéficie du soutien financier du Défi des villes intelligentes – Montréal en commun, du Fonds des infrastructures alimentaires locales du gouvernement du Canada et du Budget participatif. La construction devrait débuter à l’automne 2026, avec pour objectif de faire du parc Frédéric-Back un espace d’innovation environnementale et de développement communautaire.

Le projet devra toutefois attendre que le conseil municipal se penche sur le dossier pour transférer les compétences à l’arrondissement.

Plan d’urbanisme et de mobilité 2050

L’arrondissement a mis à jour sa réglementation d’urbanisme pour se conformer au Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM) 2050, adopté par la Ville de Montréal en juin 2025. Cette mise à jour, qui se déroulera en deux phases, vise à garantir le respect des objectifs du PUM.

La première phase, actuellement en cours, concerne la révision de la réglementation discrétionnaire, incluant le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et d’autres règlements liés à l’urbanisme.

La seconde phase, prévue pour la fin 2026 et 2027, consistera en une réécriture du règlement de zonage. Les modifications apportées visent à protéger le patrimoine, préserver les vues vers des repères emblématiques comme le mont Royal, et améliorer la performance environnementale des projets.

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