Le Curieux: quand des véganes passent à l’action

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Attaques

Rose, 12 ans, était en train de dîner à l’école quand une élève l’a agressée verbalement (par les paroles). Elle lui reprochait de manger de la viande.

En novembre, ce sont une dizaine de personnes qui ont manifesté au restaurant Au Pied de Cochon, à Montréal. Cet établissement très populaire est spécialisé dans les plats de viande.

Les manifestants sont entrés pour reprocher aux clients de consommer de la viande. Ils ont brandi (tenu en l’air) des pancartes et ont lancé des messages de défense des animaux.

Véganes et antispécistes

Les véganes et les antispécistes multiplient les actions de ce genre depuis quelques années. Les véganes sont opposés à l’exploitation (l’utilisation) des animaux. Ils ne mangent aucun produit d’origine animale (viande, lait, beurre, œufs, etc.). Ils refusent les produits fabriqués à partir des animaux (sac en cuir, chandail en laine, etc.).

Les antispécistes, eux, estiment que toutes les espèces animales doivent être traitées de la même manière. Une vache, tout comme un chien, ne doit donc pas être utilisée pour la consommation humaine.

Pas seulement à Montréal

Les restaurants qui proposent de la viande et les boucheries sont la cible d’attaques.

Les manifestants qui sont allés au Pied de Cochon font partie du groupe DxE Montréal, qui est contre l’exploitation des animaux et est antispéciste.

Il existe des groupes similaires (qui se ressemblent) ailleurs dans le monde. Par exemple, le groupe L214 éthique et animaux en France. Il lutte notamment pour la fermeture des abattoirs (endroits où sont tués les animaux destinés à la consommation humaine).

