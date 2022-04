Le racisme environnemental à Montréal￼

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Le racisme… quoi?

Les quartiers pauvres et habités par des minorités (les personnes d’origine étrangère et les Autochtones, par exemple) subissent plus la pollution et les effets des changements climatiques que les autres. C’est ce qu’on appelle le racisme environnemental.

En effet, ces quartiers se trouvent souvent à proximité (sont proches) d’installations polluantes, comme des usines ou des autoroutes. Il y a aussi plus de béton, moins d’arbres, de plantes et d’espaces verts (des parcs, par exemple).

Le racisme environnemental s’observe dans plusieurs quartiers à Montréal, comme Montréal-Nord, Saint-Laurent ou Saint-Léonard.

À Montréal

Par exemple, Montréal-Nord est un quartier défavorisé (pauvre), où près de la moitié des habitants font partie d’une minorité.

On y trouve beaucoup moins d’espaces verts (3,9%) que dans le reste de la ville (11,4% en moyenne). Une des conséquences: les îlots de chaleur sont nombreux. Ce sont des zones où la température est très élevée. À cause du manque de végétation, le soleil se réfléchit (reflète) sur le béton, qui renvoie beaucoup de chaleur. Il peut faire jusqu’à 12 degrés de plus dans les îlots de chaleur!

Agir

Une des raisons qui expliquerait le racisme environnemental est le manque de dirigeants issus des minorités. En effet, beaucoup de décideurs sont des hommes blancs d’un milieu social moyen ou aisé (ont des revenus moyens ou importants, par exemple).

Ils auraient tendance à investir (mener à bien des projets) davantage là où ils vivent et à délaisser (moins s’occuper) les quartiers pauvres.

Un projet de loi contre le racisme environnemental est à l’étude au Canada.

