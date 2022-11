Congestion monstre à Montréal

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Fermeture du pont-tunnel

Depuis plusieurs semaines, la circulation dans le sud de Montréal est plus compliquée. Pourquoi? Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est en partie fermé, car des réparations y sont effectuées. Inauguré en 1967, il relie l’est de Montréal à la Rive-Sud.

Pendant les travaux, seulement trois des six voies sont ouvertes à la circulation, et ce, jusqu’en… novembre 2025! Or, chaque jour, 120 000 véhicules, dont 15 600 camions, circulent dans le tunnel.

Traverser le tunnel pourrait prendre de trois à cinq fois plus de temps.

Solutions de rechange

Plusieurs mesures ont été prévues pour faciliter la circulation. Il est possible de traverser le fleuve entre Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive gratuitement en navette fluviale.

Sur la route, des voies ont été réservées aux autobus ainsi qu’aux voitures qui transportent trois personnes ou plus. Des autobus ont été ajoutés et certains trajets en transport en commun sont gratuits.

La ligne jaune du métro a aussi été bonifiée (améliorée) avec 50 départs de plus par jour entre 6h30 et 22h30.

Des critiques

Pour éviter le trafic, de nombreux automobilistes empruntent les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain. Mais ces derniers sont déjà saturés (débordés) à certaines heures. Après deux années à rester chez eux à cause de la pandémie, les travailleurs reviennent au centre-ville. Cela génère (cause) aussi une importante hausse de trafic.

Les réparations dans le tunnel sont un énorme chantier prévu depuis plusieurs années. Le manque de solutions efficaces et d’anticipation est critiqué.

ACTIVITÉS

Quartier des spectacles, Tonne de briques.

Créer une pièce de théâtre de toutes pièces? C’est l’aventure à laquelle te convie Éléonore, sa maman et son papa dans la pièce Tonne de briques. Brique par brique, ils montent une histoire et laissent aller leur créativité et leur petit côté foufou! Toute une aventure! Payant.

Tonne de briques, à la Maison Théâtre, du 17 au 27 novembre.

Quartier des spectacles, Tonne de briques. Photo: Suzane ONeill

Petite-Bourgogne, bienvenue au village de Noël!

Pour te plonger dans l’esprit des Fêtes, rien de mieux que la visite du village de Noël de Montréal au marché Atwater. Ce sera l’occasion d’explorer le royaume des lutins, où différentes activités seront à l’horaire. Le père Noël sera aussi sur place tous les samedis et dimanches! Gratuit.

Village de Noël de Montréal, du 24 novembre au 18 décembre, au marché Atwater.