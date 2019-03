Tim Apple: Trump voulait «gagner du temps et économiser des mots»

Lorsque Donald Trump a rebaptisé Tim Cook, le patron d’Apple, «Tim Apple», Washington a beaucoup ri. Lundi, le président américain a avancé une explication originale: il voulait «gagner du temps et économiser des mots».

La langue du milliardaire républicain, coutumier des lapsus, a fourché la semaine dernière lors d’une réunion à la Maison Blanche avec des dirigeants de grands groupes américains.

«Vous avez vraiment investi beaucoup dans notre pays. Nous vous remercions beaucoup, Tim Apple», avait lancé M. Trump, suscitant des réactions amusées.

Tim Cook lui-même avait remplacé sur son compte Twitter son nom de famille par le célèbre logo de son entreprise, en forme de pomme croquée.

D’un tweet, le locataire de la Maison Blanche, visiblement piqué au vif, est revenu lundi sur cet épisode déjà presque oublié.

At a recent round table meeting of business executives, & long after formally introducing Tim Cook of Apple, I quickly referred to Tim + Apple as Tim/Apple as an easy way to save time & words. The Fake News was disparagingly all over this, & it became yet another bad Trump story!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2019