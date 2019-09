La Maison Blanche a voulu cacher l’échange entre Trump et l’Ukraine

Donald Trump a sollicité l’«ingérence» de l’Ukraine dans la présidentielle américaine de 2020 d’une conversation avec le président Volodymyr Zelensky, et la Maison Blanche a ensuite essayé que cet appel téléphonique reste secret, accuse un lanceur d’alerte dans un document explosif révélé jeudi.

La publication de ce document accroît encore la pression sur le président américain, à l’encontre duquel les démocrates ont ouvert mardi une procédure de destitution, une démarche rarissime aux lourdes conséquences à près de 400 jours du scrutin.

Dans un tweet en lettres capitales, Donald Trump a appelé les républicains à «se battre». «L’avenir du pays est en jeu», a ajouté le milliardaire qui dénonce à cor et à cri depuis deux jours «la pire chasse aux sorcières de l’histoire des États-Unis».

THE DEMOCRATS ARE TRYING TO DESTROY THE REPUBLICAN PARTY AND ALL THAT IT STANDS FOR. STICK TOGETHER, PLAY THEIR GAME, AND FIGHT HARD REPUBLICANS. OUR COUNTRY IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019