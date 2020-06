Bayer trouve un accord pour indemniser les plaignants américains à hauteur de 10 milliards de dollars

L’entreprise pharmaceutique et agrochimique Bayer va débourser entre 10 et 11 milliards de dollars au terme d’un accord d’indemnisation émis entre la compagnie allemande et les plaignants américains qui accuse le produit Roundup d’être cancérigène.

Cet accord se divisera en un paiement de 8,8 à 9,6 milliards de dollars afin de résoudre 95% des procès en cours contre l’entreprise, a précisé cette dernière dans un communiqué. Près de 125 000 plaintes, «déposés et non déposés» qui concernent le désherbant Roundup seront donc concernés par cet arrangement. Bayer ajoute que 1,25 milliard de dollars de l’accord seront utilisés pour traiter «d’éventuels futurs litiges.»

En effectuant cet accord, Bayer évite d’être condamné à payer des sommes bien plus importantes dans les milliers de procès initiés aux États-Unis contre le produit Roundup depuis des années. L’entreprise a déjà perdu 3 procès en date depuis 2018 contre des agriculteurs américains DeWayne Johnson, Edwin Hardeman et les époux Alva et Alberta Pilliod. Ces derniers ne sont pas concernés par l’accord et Bayer continuera d’ailleurs à les contester en appel, précise le communiqué.

Commercialisé par Monsanto que l’entreprise Bayer a racheté en 2018, le désherbant à base de glyphosate est soupçonné par de nombreux agriculteurs malades d’avoir favorisé l’apparition de leurs cancers. Un fait que l’entreprise a toujours et continue de nier malgré cet accord, s’appuyant sur le fait qu’aucun régulateur n’a confirmé la dangerosité de ces produits: «Il est important de souligner que ces résolutions ne contiennent aucune reconnaissance de responsabilité ou de faute […] Nous continuons à soutenir pleinement la sécurité et l’utilité de nos produits Roundup.»