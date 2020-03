Une maison intelligente québécoise avec Sinopé Technologies

Avec son environnement Neviweb, l’entreprise québécoise Sinopé Technologies permet de transformer sa demeure en maison intelligente, de la cave à la cour arrière.

L’entreprise Sinopé développe des accessoires connectés depuis 2015, mais l’entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu a revu son offre au cours des derniers mois, avec le lancement de plusieurs nouveaux produits et d’une première application mobile. Cette dernière, Neviweb, agit comme le cerveau de notre maison intelligente. Elle permet de contrôler ses appareils, de les programmer, de créer des automatisations lorsqu’on arrive à la maison, de les ajouter à une scène, et bien plus.

Et comme on est en 2020, Neviweb peut aussi être relié à Alexa d’Amazon ou à l’environnement Google Home, pour changer la température d’une pièce avec la voix, par exemple. L’intégration à HomeKit d’Apple n’est toujours pas possible, mais est en cours de développement, selon l’entreprise.

Prises d’alimentation, interrupteurs, gradateurs, thermostats, contrôleurs de charge pour la piscine ou le chauffe-eau, moniteur pour réservoir de propane, système de protection contre les fuites d’eau – la liste des appareils connectés du système Neviweb est longue. Ceux-ci fonctionnent avec la technologie Zigbee, qui offre une meilleure consommation énergétique et une meilleure portée que le Wi-Fi, en plus de permettre d’ajouter facilement plusieurs appareils au système.

Dans un marché chargé, les produits de Sinopé se démarquent par leur grande variété, mais aussi par le fait qu’ils mesurent pratiquement tous la consommation des appareils qui y sont reliés, incluant les planchers chauffants, les ventilateurs, l’éclairage, la piscine et tous les gadgets de la maison.

Sinopé ne réinvente pas la roue, mais les appareils que j’ai essayés au cours des dernières semaines sont ce qui se fait de mieux. J’aurais aimé quelques produits plus abordables (un choix plus économique pour les interrupteurs, par exemple) et une intégration au service Internet IFTTT, mais il s’agit néanmoins de l’une des bonnes options sur le marché pour adopter la domotique dans toutes les pièces de sa maison, surtout pour ceux qui souhaitent réduire leur consommation électrique.

L’avantage québécois

Une autre force du système est sa conception québécoise. Outre le fait qu’on préfère aider une entreprise locale plutôt qu’un géant californien, les produits Neviweb ont tous été conçus en fonction des caractéristiques des maisons québécoises.

Les appareils seront d’ailleurs compatibles d’ici l’automne avec la nouvelle tarification dynamique d’Hydro-Québec, ce qui permettra de réduire automatiquement sa consommation en période de pointe et d’accumuler ainsi des crédits auprès du fournisseur.

Qu’une gamme de produits soit fabriquée au Québec n’est bien sûr pas une raison suffisante pour l’acheter. Mais si celle-ci est à la hauteur de nos attentes et qu’elle répond bien à tous nos besoins en matière de maison intelligente, et même un peu plus, il s’agit très certainement d’un atout auquel il vaut la peine de réfléchir.

Le prix de la trousse de démarrage Neviweb, comptant deux thermostats, une prise intelligente et une passerelle, est de 279,95 $.