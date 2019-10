L’écologie est au cœur des conversations depuis quelques années, et cela ne concerne pas seulement l’environnement.

Notre écosystème ne peut pas continuer à subir l’exploitation des dernières décennies. Il est temps de se remettre en question et de remettre nos façons de faire en question.

Remarquez que, d’une certaine manière, ces propos s’appliquent également au leadership et à la gestion des ressources humaines. Pendant longtemps, on a pensé que les employés constituaient une ressource quasi infinie qui se renouvellerait continuellement et qu’on pouvait traiter comme une simple commodité.

Cela a eu des implications certaines. Comme ils étaient nombreux, on n’avait pas trop à se préoccuper de leur santé ou de la sécurité au travail. Après tout, si un employé se faisait mal, il était facile à remplacer. On pouvait également se permettre d’avoir des gestionnaires incompétents: quand les emplois sont rares, les employés courbent l’échine. Et comme les tâches étaient assez simples, on pouvait former un employé en quelques heures sans avoir à trouver un individu au savoir spécialisé.

C’était l’époque du gaspillage des ressources humaines. Fais ce que je te dis, ne réfléchis pas trop et tu garderas ta job! Mais tout comme l’époque du plastique à usage unique, celle-ci est dorénavant révolue.

Bref, on se préoccupe des clients. Ils sont importants.

Eh bien, le leadership vert va dans le même sens.

«Le leadership vert, c’est la capacité de traiter chaque employé comme un cadeau, de reconnaître qu’il a des talents uniques et qu’il est irremplaçable.»

Pomponnez vos employés, ne les traitez pas comme de la marchandise remplaçable et faites-leur savoir à quel point ils importent pour vous. Ce ne sont pas des ressources jetables après usage! Au contraire, ce sont des gens dans lesquels il vaut la peine d’investir à long terme.

Et assurez-vous que vos gestionnaires sont à la hauteur du défi, et qu’ils détiennent des qualités en gestion de personnel. Ce sont des personnes précieuses que vous leur confiez. Sauront-ils en prendre bien soin? Ces gens, vous les voulez longtemps. Vous souhaitez les aider à grandir. Vous avez envie d’investir en eux. C’est votre avenir.

En ce moment, je révise mon livre intitulé Comment attirer et conserver les meilleurs employés. Ce que j’y dis, c’est qu’il ne faut plus considérer les employés comme de simples ressources. Le temps du gaspillage est terminé! Il faut les voir comme des clients. Et que fait-on avec les clients?