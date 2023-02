Dix conseils pour bien produire vos impôts cette année

À vos feuillets, prêts, partez! Ça y est, le temps des déclarations de revenus de 2022 a sonné. Depuis le 20 février et jusqu’au 1er mai – le 30 avril étant un dimanche cette année! –, il vous faudra réunir feuillets et relevés qui prouvent vos différents revenus pour l’année 2022, afin d’estimer ce que les impôts vous doivent, ou ce que vous leur devez.

Pour vous aider dans cette tâche, Métro s’est entretenu avec Karl-Philip Marchand Giguère, porte-parole de l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui y est allé de ces 10 conseils.

«C’est le plus important», lance d’entrée de jeu M. Marchand Giguère. Normalement, la date limite pour envoyer sa déclaration d’impôt est fixée le 30 avril mais cette année, ce jour tombant un dimanche, la date butoir est donc reportée au jour suivant, le 1er mai. L’ARC précise que plus vite on remet sa déclaration, plus vite on pourrait recevoir son retour d’impôt. Et attention: des pénalités s’appliquent pour les retardataires, même si le gouvernement leur doit de l’argent – la somme sera réduite en cas de retard.

2 – Attention aux fraudes et aux arnaques

Chaque année, la période de déclaration de revenus est propice aux arnaques et à la fraude. «L’ARC ne communique jamais par textos ou par courriel», avertit M. Marchand Giguère. Si l’on reçoit un appel de l’ARC, en cas de doute, il vaut mieux raccrocher et rappeler, conseille-t-il. De plus, le site canada.ca comporte une section Arnaques et fraudes afin d’aider la population à les repérer.

3 – Conclure une entente

Si vous n’êtes pas capable de payer tout de suite votre solde, il faut appeler l’ARC. Il est possible, selon votre situation financière, de conclure une entente. Cela permettra de limiter les pénalités que vous pourriez devoir payer.

4 – Bénéficier des nouvelles prestations

Cette année, Ottawa offre deux nouvelles prestations pour aider les familles les plus modestes. La prestation dentaire canadienne concerne les familles touchant moins de 90 000$ par année, qui ne possèdent pas d’assurance dentaire privée et qui ont des enfants de moins de 12 ans ayant reçu des soins dentaires. Cette prestation peut aller, selon les revenus, jusqu’à deux versements annuels de 600$.

Le supplément unique à l’Allocation canadienne au logement concerne les locataires. Selon les revenus et le montant du loyer, les ménages locataires pourraient toucher un paiement unique de 500$. Plusieurs critères doivent cependant être pris en compte.

5 – Déclarez vos dépenses liées au télétravail

Pour une troisième année de suite, Ottawa reconduit sa méthode à taux fixe temporaire pour le crédit d’impôt lié aux dépenses de télétravail. Ainsi, au lieu de déclarer chaque facture, reçu et preuve de dépenses, vous pouvez simplement déclarer vos nombres de jours télétravaillés en 2022. Il faut cependant avoir travaillé plus de 50% du temps depuis chez soi pendant au minimum quatre semaines consécutives. La somme déduite est de 2$ par jour télétravaillé, pour un maximum de 400$.

6 – Appelez l’ARC

«Si vous avez des questions, appelez-nous, n’hésitez pas», conseille M. Marchand Giguère. L’ARC est ouverte pour les appels du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 17h. L’agence dispose aussi d’un service de rappel.

7 – S’inscrire en ligne

Comme près de trois millions de Québécois, vous pouvez désormais vous inscrire sur la plateforme Mon dossier en ligne afin d’avoir toutes les informations réunies en un lieu. Vous pouvez aussi y faire le paiement et mettre à jour vos informations bancaires.

8 – Contacter votre employeur

Vos employeurs de 2022 doivent vous transmettre vos feuillets T4 et relevés 1 avant le 28 février. Si vous ne les avez toujours pas reçus, M. Marchand Giguère recommande de les contacter pour les réclamer; ils ont l’obligation légale de vous les fournir.

9 – Ne pas se précipiter

«Il faut bien prendre le temps pour être sûr d’avoir rassemblé toutes les factures et les relevés avant de soumettre sa déclaration», rappelle le porte-parole de l’ARC.

10 – Placer dans son REER ou son CELI

La date limite pour placer de l’argent dans ses comptes REER et CELI et que ce placement soit pris en compte pour l’année 2022 est le 1er mars. Les sommes placées sont non imposables jusqu’à leur sortie de ces comptes, ce qui permet de faire des économies.

BONUS – Demander de l’aide

Pour ceux ayant un revenu modeste, l’ARC et Revenu Québec offrent conjointement un service d’aide aux impôts à travers la province. Ce service est composé de bénévoles qui aident les contribuables à produire leurs déclarations en ligne. En 2022, 166 000 Québécois en ont bénéficié.