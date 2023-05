Les hausses de salaire ne permettent pas de rattraper l’inflation

À cause du niveau élevé de l’inflation, les Canadiens ont vu leur pouvoir d’achat fondre en 2022. Le taux d’augmentation des salaires n’a pas suivi la courbe inflationniste des prix, alerte Oxfam.

L’organisation qui lutte contre les inégalités révèle, en cette Journée internationale des droits des travailleurs, que le salaire réel* a diminué de 3,4% pour les travailleurs canadiens.

*Salaire réel: salaire ajusté selon le niveau de l’inflation. Le salaire réel permet ainsi de calculer l’évolution du pouvoir d’achat. Si un salaire réel diminue, cela veut dire que ce salaire a augmenté moins vite que l’inflation.

Cela représente une perte équivalente à près de 2000 $ par salarié canadien en 2022. Sans donner de chiffres pour le Canada, Oxfam note qu’à l’international, les hauts dirigeants d’entreprises s’enrichissent malgré la crise de l’inflation. L’ONG réitère ainsi son souhait de voir les ultrariches être davantage taxés.

Chaque fois qu’une crise survient, les travailleuses et travailleurs sont les premiers à en subir les conséquences. La logique économique impute l’inflation à tout le monde, sauf aux géants qui encaissent des profits faramineux. Amitabh Behar, directeur exécutif par intérim d’Oxfam International, par voie de communiqué

Cette baisse du salaire réel est d’ailleurs mondiale. Oxfam note qu’en plus, ces chiffres ne tiennent pas compte du travail invisible**, qui est surtout réalisé par des femmes et qui est exclu de toutes les statistiques, car il s’agit d’un travail non rémunéré.

**Travail invisible: ensemble des activités qui sont peu ou non rémunérées. Il s’agit, entre autres, des tâches domestiques, des soins aux personnes, de la proche aidance, du bénévolat, etc.

Notons qu’au Québec, le salaire minimum est passé lundi à 15,25 $ de l’heure, une hausse historique de 1 $. Il s’agit d’une augmentation de 7% par rapport au salaire minimum en vigueur depuis mai 2022. Pour un travail à temps plein, cela représente un salaire annuel minimum de 31 720 $. Entre mars 2022 et mars 2023, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 4,9% au Québec. Le salaire minimum réel est donc en légère hausse.