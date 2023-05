Hypothèque anticipée: Une action collective rembourse les clients CIBC

Les clients de CIBC qui ont payés des remboursements d’hypothèque anticipés peuvent réclamer une indemnisation à la banque, qui s’est trouvée fautive à la suite d’une action collective.

La méthode de calcul des frais de remboursement anticipé posait problème. De ce fait, certains usagers de la CIBC qui ont fait un tel remboursement anticipé entre le 17 octobre 2008 et le 30 juin 2022 ont payé des frais plus élevés que l’équivalent de trois mois d’intérêt et sont éligibles à un dédommagement.

L’action a été intentée par un certain M. Book. Pour y avoir accès, un formulaire de réclamation doit être soumis en ligne avant le 2 novembre 2023.

Les gens ayant connu des circonstances spéciales, comme un divorce avec un coemprunteur ou le développement d’une maladie incapacitante, dans les 36 mois précédant le paiement pourraient recevoir de plus grandes compensations.