5 moyens de se sortir de l’endettement au Québec

L’endettement est un fléau qui touche la majorité des Canadiens. D’ailleurs, selon l’Enquête canadienne sur les capacités financières, près de 73,2 % de la population canadienne dispose d’une dette impayée au cours d’une année et un peu plus de 30 % de la population estime avoir trop de dettes.

Tout cela pour vous dire que si vous êtes endetté à un moment de votre vie, ce n’est pas de votre faute, car c’est ainsi que le système est malheureusement conçu et de nombreuses causes peuvent accentuer votre endettement. Je pense à des occurrences de la vie telles qu’une maladie, une perte d’emploi, un divorce ou une séparation, etc.

En revanche, si vos dettes enlèvent toute quiétude à votre vie, il vous appartient d’agir afin de vous en décharger. C’est en cela que cet article va vous aider en vous offrant les meilleures solutions à l’endettement disponibles.

Faites une entente avec vos créanciers

Pour sortir de l’endettement, la toute première solution à laquelle vous devez penser est l’entente avec vos créanciers. Techniquement, vous devez négocier avec vos créanciers afin de rembourser une portion de vos dettes ou d’espacer vos paiements selon ce que vous permet votre situation financière.

Pour ce faire, vous avez plusieurs techniques à votre disposition.

Supposons par exemple que vous ayez encore un bon dossier de crédit et que vous n’ayez pas encore de défaut de paiement. Dans une telle situation, vous pouvez essayer de discuter avec votre émetteur de carte de crédit afin d’obtenir une diminution des intérêts. Ce faisant, vous pourrez rembourser votre dette plus rapidement.

Aussi, certains de vos créanciers peuvent vous permettre d’étaler votre remboursement dans le temps. Pour cela, ils peuvent par exemple reporter 3 ou 4 de vos prochains versements que vous effectuerez à la fin de votre contrat. Ils peuvent aussi allonger la période de remboursement en vous donnant 6 ans au lieu de 3 comme convenu dans le contrat.

Un prérequis pour cette solution est d’élaborer un budget très précis. Cela vous permet de connaître exactement votre marge de manœuvre. Aussi, un budget en bon et due forme représente une preuve de votre bonne foi.

0.99 % sur les transferts de fonds*

Carte Mastercard®* BMO à taux préférentiel

Bénéficiez de l’un des taux de lancement de transfert de solde les plus bas de toutes les cartes*. Acceptée dans plus de 30 millions de points de vente dans le monde entier*.

Promotion: Obtenez un taux d’intérêt de bienvenue de 0,99 % sur les transferts de solde pendant neuf mois†

Demander

Les demandes de carte Mastercard®* BMO à taux préférentiel doivent être reçues à partir du 1er juin 2022 pour être admissibles à la prime de bienvenue et entre le 1er juin 2022 et le 31 juillet 2023 pour être admissibles à l’offre d’exonération des frais annuels.

Prêt de construction de crédit – Refresh Financière

Utilisez un prêt de construction de crédit pour améliorer votre crédit et atteindre vos objectifs financiers.

Faire la demande

*Des conditions s’appliquent.

Le côté amer de cette solution est le fait que vous devez négocier avec chacun de vos créanciers. Par conséquent, vous devez avoir un savoir-faire pour entamer des pourparlers avec vos créanciers. Or, ces derniers sont très bien rodés en la matière. Vous comprenez donc la nécessité d’avoir recours à un expert même pour l’entente de paiement à l’amiable.

Consolidez vos dettes

Après l’entente, la consolidation de dettes est la deuxième solution vers laquelle vous devez vous pencher. Comme son nom l’indique, vous pouvez à l’aide de cette solution regrouper la totalité de vos dettes, à l’exception de votre prêt hypothécaire, en une seule dette.

Techniquement, il s’agit d’un nouveau prêt que vous prenez afin que vous puissiez rembourser une multitude de petits prêts. Aussi, pour que l’usage de cette solution ait un sens, il faudrait que le prêt que vous octroyez ait un taux plus faible que le taux moyen des dettes que vous consolidez.

Ainsi, le fait de combiner de multiples dettes en une seule vous permet de gérer le remboursement de vos dettes plus facilement. En outre, la réduction des intérêts, du fait du plus faible taux, représente un gain économique. La consolidation peut être une très bonne solution pour vos dettes de cartes de crédit. Des services comme Consolidated Credit peuvent vous accompagner dans cette démarche.

Passons à présent à la face moins reluisante de la consolidation de dettes. D’abord, cette option n’élimine pas vos dettes. Elle vous permet juste de vous faciliter le paiement de vos dettes. Aussi, vu que vous devez obtenir un nouveau prêt, vous devez donc nécessairement avoir une bonne cote de crédit tout en vous assurant que le prêt que vous tentez d’obtenir vient avec un taux plus faible. Vous devez également prouver au prêteur que vous êtes en mesure d’honorer les échéances de paiements en lui montrant que vous avez un revenu stable.

Si votre cote de crédit est trop endommagée pour vous permettre d’obtenir un nouveau prêt, vous pouvez passer à la solution suivante.

Faites un dépôt volontaire

Avant de vous expliquer le fonctionnement du dépôt volontaire, vous devez savoir que c’est une solution qui n’existe que dans la province du Québec. Par conséquent, si vous ne résidez pas au Québec, vous ne pouvez pas en faire usage.

Le dépôt volontaire est une option qui vous permet de remettre chaque mois une partie de vos revenus à la Cour afin de rembourser vos créanciers. Ensuite, la Cour se charge de distribuer équitablement vos versements à chacun de vos créanciers en fonction du poids de la dette de chaque créancier par rapport à vos dettes inscrites au dépôt volontaire.

L’un des avantages majeurs dont vous bénéficiez avec le dépôt volontaire est la protection contre toutes actions de saisies intentées par vos créanciers à votre encontre. Ainsi, ni votre revenu, ni votre salaire, ni vos biens essentiels ne peuvent être saisis dans le cadre du dépôt volontaire. Un autre avantage est le fait que toutes les dettes que vous inscrivez à votre dossier de dépôt volontaire voient leur taux ramené à 5 %. Enfin, cette option facilite le paiement de vos dettes vu que vous n’avez qu’un seul paiement à effectuer pour rembourser une multitude de dettes.

Hormis le fait de résider dans le Québec, vous devez satisfaire d’autres critères afin de pouvoir faire usage de cette solution. D’abord, vous ne devez pas être dans une procédure de faillite. Ensuite, vous ne devez faire l’objet d’aucune saisie de salaire au moment de votre inscription officielle au dépôt volontaire. Pour finir, Revenu Québec ne doit pas être en train de saisir votre pension alimentaire au moment du dépôt de votre dossier.

Utilisez la proposition de consommateur

L’une des alternatives à la faillite pour se sortir de l’endettement qui gagne en popularité est la proposition de consommateur. Et ce ne sont pas les chiffres du Bureau du Surintendant des faillites qui diront le contraire. En effet, les propositions de consommateur représentaient, en 2020, 65 % des dossiers d’insolvabilité déposés par les consommateurs. Ce chiffre était de 49 % en 2016 contre 39 % en 2012. Comprendre cette croissance de popularité nécessite que vous ayez des réponses à toutes les questions communes sur la proposition de consommateur.

Une proposition de consommateur vous aide à gérer vos dettes en vous permettant de faire une offre légale de règlement avec vos créanciers non garantis. C’est un accord juridique conclu entre vous et vos créanciers pour que vous vous libériez de vos dettes en ne remboursant qu’une partie de celles-ci et cela sur une période pouvant s’étaler jusqu’à 5 ans. En matière d’allégement de dettes, la proposition de consommateur dispose de tous les atouts pour être l’option la plus sûre et la plus économique pour le débiteur.

Outre son énorme aubaine économique, cette option vous offre de multiples autres avantages.

Un premier gros avantage est la protection juridique contre toute action juridique de vos créanciers à votre encontre. Ainsi, vous êtes à l’abri de toutes activités de recouvrement provenant de vos créditeurs. Un autre grand bénéfice de la proposition est la garantie que vous conservez tous vos biens contrairement à la faillite personnelle. Vous profitez également du gel des intérêts sur toutes vos dettes non garanties.

Comme toutes les autres solutions, vous devez remplir certains critères pour faire usage de la proposition de consommateur.

D’abord, vous devez être en situation d’insolvabilité, c’est-à-dire que vous ne pouvez plus respecter les échéances de paiements de vos dettes ou que la valeur de vos biens est inférieure au montant de l’ensemble de vos dettes. Toutefois, vous devez être en mesure de rembourser une partie de vos dettes. Pour finir, vous devez résider au Canada et vos dettes non garanties ne doivent pas excéder 250 000 $.

Gardez en tête que la proposition de consommateur détériore votre cote de crédit durant un court moment.

Si la proposition ne vous permet pas de sortir de l’endettement, vous passez à la solution suivante qui est la plus agressive.

Sortir de l’endettement grâce à la faillite personnelle

La faillite est un processus juridique élaboré dans le but de soulager la dette d’un débiteur honnête, mais tout simplement malchanceux et qui ne peut rembourser ses dettes.

La faillite personnelle reste connue même si elle est en train de se faire damer le pion par la proposition de consommateur. En quelques étapes simples, la faillite vous permet de sortir de l’endettement en vous libérant de vos dettes. De fait, vous retrouvez une tranquillité dans votre vie, car vous êtes déchargé d’un énorme fardeau.

Techniquement, le recours à la faillite personnelle nécessite que vous cédiez certains de vos biens non essentiels à votre syndic autorisé en insolvabilité. Ce dernier est chargé de liquider ces biens afin de distribuer proportionnellement les montants amassés à vos créanciers selon la base de leurs réclamations. C’est la raison pour laquelle la faillite est connue comme étant un nouveau départ.

Un gros avantage de cette solution est la protection juridique dont vous pouvez profiter vu que la faillite est également encadrée par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. C’est cette Loi qui stipule que la faillite vient avec une suspension des procédures qui vous fournit une protection immédiate contre les actions de vos créanciers. Ainsi, les créanciers et les agences de recouvrement ne peuvent plus vous appeler. Aussi, si vous faites l’objet d’une procédure de saisie-arrêt, cela cesse immédiatement.

L’un des gros inconvénients de la faillite est la probabilité de perdre certains de vos biens non essentiels. En outre, cette solution est plus coûteuse que la proposition de consommateur. En effet, vous devez effectuer des paiements mensuels en fonction de votre revenu. Ainsi, plus votre revenu est élevé, plus le coût de votre faillite est élevé et plus la procédure prend du temps. Pour finir, la faillite a l’impact le plus négatif sur votre cote de crédit. Heureusement que cet impact est temporaire.

Ce qu’il faut retenir de cet article sur l’endettement

À chaque problème, il existe au moins une solution. C’est ainsi que la nature est faite. Vous venez ici de voir cinq solutions qui peuvent vous permettre de sortir de l’endettement. Idéalement, il est toujours important de vous faire accompagner par un expert comme un syndic autorisé en insolvabilité qui vous offre une première rencontre gratuite pour évaluer votre situation financière afin de vous informer sur toutes les solutions disponibles.

C’est de cette manière que vous allez pouvoir retrouver la joie et la sérénité dans votre vie, car vous vous serez extirpé du piège de l’endettement. Le plus important est surtout que vous aurez les outils et informations qui vous permettront d’être un as dans la bonne gestion du crédit.