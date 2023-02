Les 34 meilleurs sites et apps de coupons au Canada

Que vous ayez besoin d’économiser ou que vous aimiez simplement le faire, il existe d’innombrables applications et sites Web de coupons au Canada qui offrent tous la même chose: des économies, des points, des coupons de réduction ou une combinaison des trois. Par les temps qui courent, économiser de l’argent est au sommet de la liste des priorités de chacun. Pour certains, des budgets sont établis et strictement respectés, tandis que pour d’autres, c’est un plaisir de voir le prix final baisser radicalement à la caisse grâce aux méthodes d’épargne.

Pour certains, la simple mention du couponnage les met sur les nerfs et leur évoque l’image de devoir attendre à la caisse derrière un individu avec une liasse de coupons rabais en papier pour tout ce qu’il a dans son panier.

Détendez-vous, nous vous promettons que les sites et les applications de coupons vous permettent d’obtenir vos réductions plus facilement et plus rapidement. De plus, les applications et les sites web réduisent le besoin de papier.

Avec autant d’options, il peut être frustrant de naviguer sur tous les sites. N’abandonnez pas! Il est payant de prendre quelques minutes pour s’inscrire à quelque chose qui peut vous faire économiser des centaines, voire des milliers de dollars.

Pour vous aider à trouver le chemin de l’épicerie à prix réduit en cette ère moderne, voici les 34 meilleures applications et sites canadiens pour obtenir le plus de poutine pour votre dollar.

Honey

Honey est un excellent site de coupons. Il est puissant et vraiment intuitif. Honey offre les options standard des applications mobiles et des sites Web que proposent les autres sites de bons de réduction.

Il propose également un plug-in pour votre navigateur qui peut vous aider à suivre vos achats et à trouver les meilleurs codes de réduction et de bons de réduction pour réaliser de plus grandes économies.

Honey est un site formidable pour économiser sur à peu près tout! Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Attendez une heure pour connaître l’offre de l’heure. Ce pourrait être l’offre de vos rêves.

Tastyrewards.ca

Tastyrewards est un site formidable parce qu’il est facile de s’inscrire et de l’utiliser immédiatement. Il s’agit d’un site plus ancien dont la réputation n’est plus à faire et qui a déjà permis aux gens d’économiser de l’argent sur des marques connues comme Doritos et Quaker Oats. Une lettre d’information hebdomadaire met en évidence les coupons actuels et à venir. La section des coupons expirés vous rappelle ceux que vous avez mis en signet et qui expirent bientôt afin que vous n’oubliiez pas de les utiliser et d’économiser!

FaitavecNestle.ca

FaitavecNestle fabrique bien plus que de délicieux chocolats. Ils font Nespresso, Toll House et même des barres de chocolat de renommée mondiale. Vous pouvez vous inscrire à leur bulletin d’information très utile, qui regorge de recettes étonnantes, de concours et même de nouveaux produits excitants à venir.

Savealoonie.ca

Save A Loonie propose des coupons de réduction pour littéralement tout, et nous voulons dire tout. Les mots ne peuvent rendre justice à ce site. Jetez-y un coup d’œil et trouvez des offres sur tout ce dont vous avez besoin, de la restauration rapide à l’épicerie en passant par les produits de beauté et même les appareils électroniques. Vous pouvez commander des coupons physiques de Save A Loonie et ils seront livrés directement à votre porte.

UtiliSource

Avec une énorme sélection d’articles sur lesquels économiser, UtiliSource offre également une possibilité de recherche étonnante par région à travers le Canada. Il suffit de saisir numériquement les coupons que vous voulez et de profiter de toutes les merveilleuses réductions que vous pouvez. Il est particulièrement agréable de voir que tant de marques que nous connaissons et aimons sont constamment mises en vedette.

Hotcanadadeals

Hotcanadadeals demande un peu de patience pour s’y habituer, mais il propose tellement d’offres, de promotions « deux pour le prix d’un », de produits gratuits et, bien sûr, de coupons, qu’il est amusant de s’y perdre.

Peu importe ce que vous cherchez, qu’il s’agisse d’un endroit où loger, du dernier gadget technologique pour l’assistant de votre patron ou d’une aubaine sur un détergent, ce site est l’endroit idéal pour que les Canadiens obtiennent une variété de choses à moindre coût. Ils ont également une tonne d’offres de restauration rapide. Il suffit de s’inscrire et de commencer à économiser.

Flashfood

Flashfood vous aide à économiser de l’argent et à aider l’environnement en éliminant les déchets. Si vous aimez faire des achats locaux, ce site est fait pour vous. Une fois que vous avez téléchargé l’application, elle vous indique où et quand une épicerie se débarrasse d’un produit à un prix extrêmement réduit avec le coupon. En général, c’est parce que l’aliment est sur le point d’atteindre sa date de péremption. C’est un système gagnant-gagnant pour le magasin et pour vous.

Eclipsa

Eclipsa est davantage une application de remise. Vous gagnez des points en faisant des choix plus sains lors de vos achats. Vous pouvez utiliser Eclipsa pour vos achats en magasin et en ligne. Si vous souhaitez faire des choix de vie plus sains mais ne savez pas par où commencer, Eclipsa est un excellent moyen de commencer à faire de nouveaux choix et d’être récompensé pour votre bon comportement. Lorsque vous passez à la caisse, vous prenez une photo de votre reçu.

Vous le téléchargez sur l’application et, après que les employés d’Eclipsa l’ont examiné rapidement et avec gentillesse, ils vous remboursent une partie de vos dépenses. C’est également gratifiant au niveau microéconomique, car il n’est pas nécessaire d’acheter beaucoup pour faire de grosses économies.

Reebee

Reebee est plus qu’une simple application d’épargne de coupons. Elle peut vous aider à changer vos habitudes d’achat tout en envoyant une vague d’économies sur votre compte bancaire. Vous n’avez plus besoin de vous rendre dans plusieurs magasins pour collecter des prospectus et passer des heures à découper de multiples coupons.

Comme par magie, Reebee consolide toutes vos circulaires locales, vous dit quoi acheter et vous fournit ses réductions ou promotions pratiques et facilement téléchargeables.

Gocoupons.ca

Gocoupons est devenu si populaire qu’ils ont dû créer une application. Voici un exemple amusant pour vous: pendant la « Grande ruée vers le papier toilette » au début de la pandémie de COVID-19, ils ont fait des offres incroyables sur le précieux papier et avaient de nombreux emplacements, ce qui permettait de rester bien approvisionné.

Il est très facile de télécharger l’application et de commencer à économiser dès maintenant. Vous avez également le choix entre des coupons rabais traditionnels à imprimer ou des offres numériques exclusives que vous pouvez également trouver sur l’application.

Websaver.ca

Websaver.ca est un autre site populaire qui existe depuis un certain temps. Il offre un plus large éventail de produits que la plupart des autres sites. Il couvre la beauté, la santé, les produits pour bébés et l’épicerie. Websaver.ca vous offre la possibilité de conserver vos coupons dans un portefeuille virtuel, de les recevoir par la poste ou de les imprimer à l’ancienne. L’un des aspects les plus populaires de Websaver est la quantité de produits de santé et de beauté dont il semble faire constamment la publicité.

Vivre Délicieusement

Pour les fanatiques des céréales General Mills, Vivre Délicieusement est une mine d’or. Ils offrent aussi beaucoup plus que des céréales. Ils proposent un bulletin d’information pour vous aider à suivre les ventes de toutes vos marques préférées. Il y a également de nombreux concours et prix à gagner. N’oubliez pas de consulter la section des recettes pour trouver de bonnes idées ou de lire l’histoire de la société General Mills.

Free Stuff Finder

Ce site n’a rien de nouveau ou d’unique, mais il est très facile à utiliser. Il vous permet d’accéder directement à des coupons numériques par le biais de l’application ou vous dirige directement vers l’entreprise. Parmi ces entreprises figurent Johnson & Johnson et Sony. Vous pouvez demander que des coupons rabais physiques soient envoyés à votre adresse.

Ce qui distingue Free Stuff Finder, c’est l’étendue des offres répertoriées, qui changent tous les jours et toutes les semaines. Le site comporte également une section à ne pas manquer, consacrée aux concours et aux cadeaux gratuits. Économiser est une chose, mais la gratuité, c’est encore mieux.

Yogourt Danone

Danone fabrique des produits laitiers de qualité depuis des décennies. Si vous cherchez à économiser sur les produits Danone, ne cherchez pas plus loin que leur propre site web. Vous pouvez obtenir des coupons de réduction de 60 % à 70 % et même acheter un paquet et en obtenir un gratuitement. Les offres changent assez souvent, mais comme pour beaucoup d’autres entreprises, cela vaut la peine de s’abonner à la lettre d’information juste pour les offres.

N’oubliez pas de lire les excellentes recettes et de les essayer. Le seul inconvénient est qu’il faut qu’il y ait une vente ou une promotion en cours pour que vous puissiez économiser et parfois ce site n’a pas de coupons ou d’économies disponibles. Un autre outil utile est que vous pouvez rechercher par centaines de merveilleuses recettes qui utilisent les produits de Danone et de ses sociétés sœurs.

Coupons A&W

Où pourriez-vous aller pour un magnifique hamburger nourri à l’herbe et sans antibiotique, et une racinette, si ce n’est au restaurant emblématique A&W? Le site Web des coupons A&W regorge d’offres pour toute la famille de burgers, de café et de tout ce qui se trouve entre les deux. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il est possible de le parcourir en fonction du type de repas que vous recherchez dans votre région.

Si vous vous abonnez à la newsletter, vous pourrez découvrir en avant-première les nouveaux produits du menu avant leur sortie. A&W est une véritable icône canadienne et le premier restaurant rapide à service complet au Canada. Ils proposent également une toute nouvelle gamme d’aliments pour le petit-déjeuner incroyablement délicieux et améliorent et modifient constamment leur menu et les coupons qu’ils offrent, alors consultez-les toutes les deux semaines environ.

Attractions Ontario

Ah! Attractions Ontario rend les séjours et les vacances dans la province moins coûteux. Qu’il s’agisse du Musée royal de l’Ontario (ROM), du Ripley’s Aquarium, des chutes du Niagara ou du bien-aimé Jumbo l’éléphant, les activités ne manquent pas.

La plupart des sites touristiques proposent des coupons de réduction pour les attractions, mais celui de l’Ontario est absolument à voir. Ne manquez pas de consulter la section consacrée aux chutes du Niagara, car il y a des sites étonnants à voir et des offres à saisir. Quel que soit votre âge, que vous disposiez de peu ou de beaucoup de temps, ce site formidable vous aidera à planifier le voyage parfait à moindre coût.

P&G Redonne

L’un des meilleurs endroits pour trouver des coupons en ligne est P&G Redonne. Nous aimons tous nos produits P&G, comme Crest, Bounty et bien d’autres. C’est l’endroit où l’on peut trouver les meilleures réductions sur les produits P&G et ils semblent toujours avoir des offres sur les couches et le savon. On y trouve des produits alimentaires, des produits de beauté et bien d’autres articles, et il suffit de quelques clics pour créer un compte et commencer à économiser.

Red Flag Deals

Red Flag Deals dispose d’un site Web et d’une application mobile qui proposent une multitude de codes de réduction qui sont généralement liés directement au site affilié. Vous obtiendrez des offres sur d’excellents produits de marques comme Under Armour et Gillette. Il s’agit d’un site et d’une application mobile soignés et ordonnés, ce qui les rend très faciles à utiliser. De nombreuses nouvelles offres et promotions sont proposées chaque jour.

Kraft Canada

Qu’il s’agisse du bon vieux Kraft Dinner par une froide journée d’hiver, avec ou sans ketchup (on ne juge pas) ou du beurre d’arachide et de la confiture pour le déjeuner, Kraft Canada aide les familles canadiennes depuis des générations. Kraft s’est toujours engagée envers la famille canadienne et vous permet maintenant d’économiser facilement sur vos produits Kraft préférés grâce à un site Web et une application mobile faciles à utiliser.

Bien que le couponnage soit son principal objectif, le site regorge également de recettes, d’activités pour distraire les enfants pendant que vous préparez le dîner, et même d’une communauté qui partage des conseils et des astuces parentales utiles. Le site Web de Kraft Canada ne se limite pas aux coupons en ligne. C’est un site pour la vie de famille.

Coupon Surfer

Attrapez une vague d’excitation avec Coupon Surfer grâce à leur vague d’économies. Économisez sur tout, de la teinture pour cheveux aux vitamines Jameson. Que vous économisiez un dollar sur une barre de chocolat ou un dollar sur un Whopper, tout s’additionne. Il vous suffit d’utiliser Coupon Surfer pour trouver de superbes coupons pour économiser sur tous vos aliments préférés.

Save.ca

Save est un véritable concentré d’économies et de commodité. Non seulement vous pouvez rechercher le type d’articles dont vous avez besoin, mais vous pouvez aussi consulter les circulaires des épiceries locales et organiser les économies sur les produits locaux et les produits laitiers. Avec des offres incroyables, un blogue utile, des recettes et de fantastiques conseils d’économie, Save est vraiment l’un des meilleurs sites pour économiser votre argent durement gagné.

Smartcanucks.ca

Ce site a un nom amusant et ne ressemble à aucun autre site de coupons. Smartcanucks est magnifiquement organisé et concis, ce qui facilite les achats et la recherche de marques difficiles à trouver. La fonctionnalité et l’utilisation de Smartcanucks sont infinies. Il y a une tonne de choses gratuites sur le site. Les Canadiens intelligents utilisent déjà cette application simple à utiliser.

Flipp

Flipp est l’un de ces sites géniaux qui offre des tonnes de fonctionnalités que l’on ne trouve pas sur d’autres sites ou applications mobiles. Flipp offre des options de filtre de recherche incroyables. Vous pouvez consulter les prospectus locaux et voir les coupons les plus populaires et les plus tendance dans votre région. Avec Flipp, transformez votre prochaine sortie magasinage en une série d’économies et découvrez un monde d’économies. Enfin, cette application propose de nombreux coupons autonomes afin que vous puissiez les utiliser en conjonction avec d’autres applications de coupons.

Swagbucks

Swagbucks est un excellent site et une application permettant de faire des économies. Vous pouvez économiser de l’argent sur de grandes marques comme Nike et Best Buy. Vous pouvez également jouer à des jeux amusants et intéressants qui vous récompensent avec des points que vous convertissez en choses comme des cartes-cadeaux. Il existe tellement d’activités et de moyens intéressants d’économiser et de gagner de l’argent que vous pourriez vous retrouver à accumuler des économies sans grand effort.

Checkout 51

Checkout 51 est plus axé sur les remises que sur les coupons ou les points de récompense. Bien que vous puissiez économiser beaucoup sur tout, du sucre et du café à la soupe et aux biscuits, c’est la façon dont vous économisez qui est la plus intéressante. Il suffit de choisir et de découper virtuellement vos coupons.

Prenez une photo de votre reçu lorsque vous avez terminé vos achats. Une fois tous les coupons et remises appliqués, toute économie supérieure à 20 $ vous sera envoyée directement par courrier. C’est on ne peut plus simple. Lorsqu’il s’agit d’articles en ligne, il suffit de scanner le bordereau d’expédition. Checkout 51 traite l’image du bordereau et du coupon, puis vous envoie l’argent.

Caddle

Caddle sort du lot et offre de superbes coupons, des tonnes de prospectus et d’excellentes options de recherche. Caddle se met à jour tous les jeudis et propose toujours des coupons que les autres sites ne proposent pas. Vous pouvez même remplir des questionnaires pour faire de plus grandes économies sur vos marques préférées. Demandez à vos amis de s’inscrire sur Caddle et vous recevrez un dollar chaque fois qu’un de vos amis embarquera sur Caddle. Caddle vous permet d’économiser beaucoup et de vous amuser en même temps.

Coupons.ca

Le site Coupons offre de grandes marques comme Indigo et Vista Print, ainsi que beaucoup d’autres grandes marques. Il s’agit d’un site virtuel de découpage et d’impression qui comporte de nombreuses catégories qui se démarquent, notamment les magasins à rabais et les grands magasins, les soins de santé, les ustensiles de cuisine et bien plus encore. Vous pouvez même économiser sur des sites éducatifs comme Udemy. Économisez et apprenez en même temps!

LoveCoupons.ca

Si vous cherchez de l’inspiration pour faire du magasinage et économiser, ne cherchez pas plus loin que LoveCoupons. Peu importe ce que vous cherchez, LoveCoupons.ca a ce qu’il vous faut. Le site offre également la possibilité de faire des recherches inter-marques. Ainsi, si vous vous moquez de la marque de votre prochain ordinateur, vous pourriez réaliser des économies substantielles. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de Lovecoupons, si vous aimez les coupons, bien sûr.

Valpak

Valpak est l’endroit où aller pour les bons de réduction sur les articles coûteux qui sont difficiles à trouver ailleurs. Que vous cherchiez des coupons pour vous aider dans vos travaux de rénovation ou des bijoux pour votre belle épouse, Valpak offre des économies massives et des réductions sur des articles comme les bracelets de tennis et les abonnements de saison. Si vous aimez économiser, Valpak est le site que vous devez mettre en signet dans votre navigateur dès maintenant. Vous pouvez également rechercher les prospectus des épiceries locales.

Groupon

L’un des sites de coupons les plus importants, les plus anciens et les plus connus au monde. Groupon est idéal pour trouver des coupons touristiques pour les chutes du Niagara, la Colombie-Britannique, et tout ce qui se trouve entre les deux.

Il propose même des coupons pour les brasseries artisanales et les studios d’art locaux, ce qui le rend populaire auprès des personnes venant de l’extérieur de la ville. Groupon est un site formidable pour trouver des choses amusantes à faire et des économies importantes en même temps.

Everysaving.ca

Comme son nom l’indique, Everysaving propose tous les bons de réduction, les rabais et les offres gratuites du Web. De nombreuses grandes marques sont présentes sur ce site et vous pouvez même louer un véhicule chez Hertz ou économiser sur UberEats. Everysaving.ca vous laissera un choix illimité. Préparez-vous simplement à passer du temps à parcourir leurs bulletins d’information riches en contenu.

Simplybestcoupons.ca

Simplybestcoupons propose de nombreuses trouvailles exclusives et offre un service de remise en argent ainsi que des coupons électroniques. Il y a beaucoup de coupons électroniques et c’est un site idéal pour les amateurs de concours. Qui n’aime pas combiner l’épargne avec des jeux amusants?

Dealhack.ca

Dealhack est un site diversifié apprécié des Canadiens. Sa conception facile à utiliser rend les économies accessibles à presque tout le monde. Dealhack.ca propose les produits de base comme l’épicerie, les soins de santé et même des planches à neige, des costumes et bien plus encore. La lettre d’information propose toujours des offres et des remises intéressantes, et vous pouvez facilement feuilleter les prospectus et planifier vos prochaines économies.

Sites de coupons: plus que des économies

Le coupon est une méthode d’épargne en constante évolution qui offre désormais bien plus qu’une économie de 30 cents sur une boîte de thon. Certains sites organisent d’excellents concours et des compétitions amusantes pour voir qui peut économiser plus que l’autre avant de tout donner aux refuges locaux et aux groupes communautaires.

Certains comptent sur les sites de coupons pour acheter des articles de première nécessité comme des couches et du lait pour bébés, des produits de santé et des produits de nettoyage, juste pour pouvoir respecter leur budget. Si vous n’avez pas d’imprimante, ne vous inquiétez pas, beaucoup de ces sites proposent d’expédier les coupons directement chez vous, ce qui vous fait gagner du temps et de l’argent.

Certains préfèrent encore conserver les coupons pour le plaisir de leur traitement méthodique. D’autres aiment la commodité de faire clignoter leur smartphone comme un badge d’épargne. Même si vous ne faites pas confiance aux applications et que vous avez peur que toutes vos coupures se perdent dans le vent, vous pouvez toujours vous contenter d’utiliser le site web et de montrer les offres à la caisse.

S’il y a un produit que vous achetez régulièrement, comme les céréales, le Tylenol, le dîner Kraft, etc., il n’est jamais inutile d’envoyer un message directement à l’entreprise et de demander une multitude du même coupon. En général, elle vous rendra service avec plaisir. Les clients heureux sont des clients réguliers.

Quelle que soit votre opinion sur les coupons en tant que Canadien, n’oubliez pas que les coupons sont offerts par l’entreprise qui les émet pour vous fidéliser. Ce n’est pas pour les personnes qui ont des difficultés financières. C’est presque toujours facile, il suffit de s’inscrire ou d’accepter de recevoir des courriels, et bien souvent, c’est même amusant. Cela vaut toujours la peine de consacrer du temps et de faire des économies. Une barre de chocolat gratuite par-ci par-là s’additionne au fil du temps.